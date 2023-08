Dia dos Pais: a importância da figura paterna no desenvolvimento dos filhos

Telma Abrahão. Foto: Divulgação

No dia 13 de agosto será comemorado o Dia dos Pais. O homem quando se torna pai carrega consigo a oportunidade de se tornar um mundo para outro ser. Esse papel paterno normalmente é marcado pela força, segurança e coragem, e a presença ativa desse pai na vida de seu filho pode fazer toda a diferença. Porém, é crucial a decisão de querer assumir esse papel de forma efetiva e, assim, crescer como ser humano.

Telma Abrahão, especialista em Neurociência e Desenvolvimento Infantil, reforça nesta data a importância de cada passo dos pequenos e da responsabilidade não só da mãe, mas também do pai e da família como um todo no desenvolvimento cognitivo e na formação das crianças. "O Dia dos Pais é apenas uma data comemorativa, mas serve para lembrar da importância desse papel em todos os dias da vida da criança! A infância é a base da vida, um período curto que passa rápido, mas dura para sempre. As relações que são estabelecidas nos primeiros anos de vida servem de base para nossa visão de mundo, para as crenças sobre quem somos. A forma como nos relacionamos conosco e com o mundo é diretamente impactada pela forma como fomos tratados e educados durante a infância", explica Telma.

O envolvimento do pai e sua participação ativa na vida da criança, bem como a proximidade emocional com ela, exercem um impacto significativo no seu desenvolvimento intelectual, emocional e social. Isso resulta em maior segurança, autoestima, capacidade de lidar com frustrações e autonomia.

"A infância é um período de criação de vínculos, da construção do apego seguro e o papel do pai deve ser ativo na construção desses laços de afeto, pois a qualidade dessa relação impacta as futuras relações do individuo durante a vida adulta", explica a especialista.

Embora as estruturas familiares tenham passado por mudanças ao longo do tempo, a importância da figura paterna na vida da criança continua sendo fundamental. Por isso, é essencial cultivar laços de afinidade, cumplicidade e confiança, além de dedicar o tempo necessário para fortalecer esses vínculos e buscar cada vez mais conhecimento para se Re-educar emocionalmente e melhor educar.

"A parte mais desafiadora de sermos pais não é controlar o comportamento dos nossos filhos, mas sim o nosso. Meu desejo nessa data simbólica é que todos os pais possam assumir e honrar esse papel tão importante na vida dos filhos", finaliza Telma.

*Telma Abrahão, especialista em Neurociência e Desenvolvimento Infantil