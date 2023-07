Dia Mundial do Emoji: como eles tomaram conta da comunicação digital

Renata Galvão. Foto: Divulgação

Desde o surgimento do Emoji, esses pequenos símbolos têm conquistado corações e se tornado parte da nossa comunicação on-line. Você sabia que dia 17 de julho é comemorado o dia (mundial) do emoji? Nos tempos atuais, vamos celebrar um pouco da sua história e a influência desse fenômeno cultural que transformou a maneira como nos expressamos na internet.

O emoji, originalmente criado no Japão na década de 1990 por Shigetaka Kurita, começou como simples ícones de rostos felizes, tristes ou surpresos. No entanto, ao longo dos anos, sua popularidade cresceu rapidamente, expandindo-se para uma vasta coleção de símbolos representando uma variedade de emoções, objetos, animais e até mesmo comida!

Hoje em dia, é difícil encontrar alguém que não reconheça e utilize emojis.

Além de expressar emoções, os emojis também criaram um novo tipo de comunicação, onde as imagens substituem as palavras. Como diz o velho ditado: "às vezes, uma única imagem pode dizer mais do que mil palavras!" Com apenas alguns emojis, podemos contar histórias, expressar amor, compartilhar piadas e até mesmo formar uma linguagem própria com amigos e familiares. É uma maneira divertida e criativa de se comunicar, especialmente nas redes sociais e aplicativos de mensagens.

Mas os emojis não se limitam apenas às telas dos nossos dispositivos eletrônicos. Eles se tornaram tão populares que saíram do mundo virtual e invadiram o mundo real. Hoje em dia, é possível encontrar emojis transformados em pelúcias, chaveiros, camisetas e uma infinidade de produtos, um jeitinho de expressarmos nossas emoções fora do contexto digital ou mostrar o quando nos tornamos fãs dessas imagens.

Além de sua utilização para expressar emoções, os emojis também desempenham um papel importante na promoção da Comunicação Não Violenta (CNV). A CNV é uma abordagem de comunicação que enfatiza a empatia, a compreensão e a resolução pacífica de conflitos. Os emojis podem ajudar a transmitir intenções positivas, expressar sentimentos e facilitar a conexão emocional entre as pessoas. Ao adicionar emojis em nossas mensagens, podemos suavizar o tom, incentivar a empatia e promover uma comunicação mais harmoniosa.

Neste Dia Mundial do Emoji, é hora de celebrar a influência desses pequenos símbolos em nossas vidas on-line. Eles nos proporcionam uma forma divertida e expressiva de nos comunicarmos, adicionando cores e emoções às nossas conversas virtuais. Em tempos de muito contato em aplicativos de mensagens, que tal explorar mais esse recurso tão popular para criar uma comunicação mais positiva e conectada?

*Renata Galvão, jornalista e especialista em MKT digital. CEO e sócia da Empreiteira Digital