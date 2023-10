Dia Nacional da Filantropia, dia de refletir sobre a paz

Aprendemos nos bancos das faculdades de Direito a lição básica de que na ilha de Robison Crusoé, o famoso náufrago de Daniel Defoe, não existia Direito, pois aquele vivia isolado, não existia sociedade, e o Direito serve para regular e organizar as relações sociais. Em conclusão, nos ensinam por lá que onde há sociedade há Direito e, igualmente, a existência de humanidade no coletivo é condição necessária para aflorar diversos institutos e virtudes próprias do ser humano, pois isoladamente a espécie humana é menos humana.

Começo esse 20 de outubro, dia escolhido pela Lei nº 13.925/2019 como Dia Nacional da Filantropia, com o pensamento voltado para essencialidade da humanidade para o nosso pleno desenvolvimento como homens, pois sem os outros a riqueza de ser humano é uma potência reduzida a zero. É preciso partir daí, nesses tempos sombrios de guerras, onde o outro é alvo de destruição, para se declarar a insensatez suicida do homem querer destruir a humanidade e trabalhar para aniquilar toda a potencialidade de sua existência.

Então fiquemos com a Filantropia e o seu amor etimológico à humanidade, pois só nela conseguimos ser plenamente seres humanos e explorar todas as nossas capacidades e virtudes, criadoras de um mundo de paz e progresso.

E desse contexto filosófico e pessoal da Filantropia, temos um prisma desta como política de Estado, regrada na sociedade organizada pelo Direito, que busca instrumentalizar o homem e suas organizações de defesa da humanidade em todas as suas complexidades, para atacar as mazelas sociais naquilo mais sensível ao todo, como a saúde, educação e assistência social.

Esse regramento que o Direito produz e tenta organizar a sociedade e suas organizações de caráter filantrópicos não pode se perder na burocracia e nos formalismos, tem que focar sempre no homem e na humanidade. Para tanto, é mister reconhecer que os agentes a que isso se propõe estão exercendo na sua natureza intrínseca de suas potencialidades, mirando na promoção da humanidade dos que dela usufrui e nesse jogo de ‘ganha-ganha’ ninguém está concorrendo com o Estado ou Direito de forma excludente, mas são ambas expressões legítimas da mesma necessidade humana, o relacionamento do eu com a humanidade.

Expressões que nos Estados modernos se misturam e que não podem jamais ser tratadas como concorrentes ou excludentes, sob pena da vitória da burocracia sobre o Direito e da desumanidade sobre o amor e a humanidade.

Confesso que o ambiente mundial de guerra que nos cerca me sequestrou nas reflexões de hoje, impedindo-me de pensar apenas como um advogado nas Leis e Regulamentos que regem o segmento filantrópico brasileiro, fazendo-me no desespero desejar a ilha de Robison Crusoé, mas a verdade das experiências vividas me abre os olhos de que nessa ilha não haveria Direito, nem Filantropia, pois não haveria humanidade, seria a paz dos cemitérios e que a verdadeira paz só se obtém com a humanidade, amando a humanidade (Filantropia) e com o Direito a regular esse amor.

Parabéns aos homens, mulheres e organizações que se dedicam ao Brasil da Filantropia!

*Kildare Meira, sócio da Covac Sociedade de Advogados