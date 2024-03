As ruas comerciais de São Paulo são referência no Brasil. Brasileiros de toda parte visitam a capital paulista diariamente para, entre outras tarefas, fazer compras. É verdade que já houve uma época em que elas desfrutavam de maior relevância. Não havia a concorrência dos shoppings-center nem do comércio on-line. Mas, ainda assim, elas têm força.

Esses temas _ pessoas e centralidades _ podem parecer desconectados, mas não são. Resgatar as áreas comerciais é uma questão de planejamento urbano diretamente relacionado ao conceito de construir cidades para pessoas. Se quisermos que as pessoas ocupem espontaneamente as calçadas, ruas, praças e bairros, precisamos torná-los atraentes e seguros. Sem pessoas não existe requalificação urbana. Calçadas mais largas e acessíveis, mobiliário urbano para descanso, áreas sombreadas e nova iluminação pública são iniciativas indispensáveis para construir territórios mais democráticos e sustentáveis.

Sob essa perspectiva, a Prefeitura de São Paulo, por meio da São Paulo Urbanismo, iniciou em fevereiro a implantação do Projeto Ruas Temáticas. A iniciativa propõe a requalificação de vias públicas reconhecidas por sua relevância simbólica, econômica ou turística para transformá-las em locais mais dinâmicos e seguros. O propósito é melhorar o ambiente para as pessoas e, com isso, potencializar as vocações já estabelecidas, estimulando a economia local e promovendo o turismo na cidade. Estão inseridas neste projeto a Rua das Motos (Rua General Osório), Rua dos Eletrônicos (Rua Santa Ifigênia), Rua das Noivas (Rua São Caetano), Rua da Música (Rua Teodoro Sampaio), Rua das Cozinhas (Rua Paula Souza) e Rua das Ferramentas (Rua Florêncio de Abreu).