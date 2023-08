Dicas para mulheres: segurança em transportes por aplicativo!

Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Queridas passageiras e motoristas, é fundamental nos protegermos e nos sentirmos seguras ao utilizar serviços de transporte por aplicativo. Aqui estão algumas dicas essenciais para garantir sua segurança (confira aqui o vídeo):

Confirme a identidade do motorista: Antes de entrar no veículo, verifique se o nome, a foto e a placa do carro correspondem às informações do aplicativo. Nunca entre em um veículo se houver discrepâncias. Compartilhe informações com alguém de confiança: Antes de iniciar a viagem, envie detalhes sobre o motorista, como nome, placa do veículo e destino, a um amigo ou familiar. Isso auxiliará na sua segurança. Sente-se no banco de trás: Opte por se sentar no banco de trás para manter uma distância segura do motorista. Isso pode ajudar a evitar situações desconfortáveis. Estabeleça limites durante a conversa: Mantenha conversas leves e evite dar informações pessoais excessivas. Não hesite em estabelecer limites claros se algum assunto ou comportamento te deixar desconfortável. Confie no seu instinto: Se algo parecer suspeito ou te deixar desconfortável, confie na sua intuição. Caso necessário, solicite ao motorista que pare em um local movimentado e seguro ou até mesmo cancele a viagem se sentir que sua segurança está em risco. Conheça rotas alternativas: Esteja atenta ao trajeto. Se notar que o motorista está seguindo por caminhos estranhos ou desvios inesperados, peça para que retorne à rota original ou solicite para desembarcar em local seguro próximo. Tenha contatos de emergência à mão: Mantenha o telefone pronto para ligar para pessoas de confiança ou para a emergência, caso a situação exija.

Raquel Gallinati. Foto: Divulgação

Lembre-se, sua segurança é primordial! Compartilhe essas dicas com outras mulheres e juntas vamos promover um ambiente seguro em transportes por aplicativo.

*Raquel Gallinati é delegada de Polícia; pós-graduada em Ciências Penais, em Direito de Polícia Judiciária e em Processo Penal; mestre em Filosofia; diretora da Associação dos Delegados de Polícia (Adepol) do Brasil; e embaixadora do projeto Mulheres no Tatame e Instituto Pró-Vítima