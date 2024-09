Ministérios não fecham apuração e Dino dá mais 15 dias para governo revelar autores de emendas

A decisão atendeu a um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), braço jurídico do governo. A AGU notificou os ministérios, mas informou que nem todos conseguiram consolidar os dados. Um primeiro lote de documentos foi enviado ao STF e o restante será encaminhado assim que possível, segundo informou o governo.

Dino justificou que a extensão do prazo, “estritamente pelo período requerido, não ocasiona grave prejuízo à razoável duração do processo” e nem ao controle do caso pelo STF.