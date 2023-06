Direito administrativo brasileiro em transformação

Pedro Estevam Alves Pinto Serrano e Anderson Medeiros Bonfim. Fotos: Arquivo pessoal

A formação do Direito administrativo brasileiro influenciou-se, em larga medida, pela centralidade dos poderes da Administração no exercício da função pública. As competências constitutivas de obrigações em face de terceiros, inclusive sancionatórias e anulatórias unilaterais, sempre colocaram, historicamente, os administrados em relação de subordinação.

Entretanto, o Direito administrativo brasileiro vem sofrendo transformações que deslocam o seu eixo epistemológico dos poderes da Administração para os direitos dos administrados, preservadas as prerrogativas e as garantias instrumentais para a adequada preservação do interesse público.

A noção de dever-poder, capitaneada pelo ilustre professor Celso Antônio Bandeira de Mello, inaugurou, certamente, a reformulação de vetustas concepções autoritárias e fortalecedoras dos poderes do Estado, em detrimento da instrumentalidade do exercício da função pública.

Com a ampliação do sistema de direitos humanos no plano do Direito internacional público e, internamente, com o advento da Constituição de 1988, o Direito administrativo brasileiro sofreu transformações que, em linhas gerais, estão relacionadas ao controle do poder e da ampliação dos direitos dos administrados.

O Direito cuidou de, com maior precisão, demarcar os campos de tomada de decisão, reduzindo o voluntarismo no exercício da função pública.

A discricionariedade administrativa, ainda que fortemente arraigada no Direito administrativo brasileiro, vem perdendo espaço para atos administrativos que devem ser praticados no exercício de competência vinculada. Ademais, mesmo nas hipóteses em que remanesce prerrogativas discricionárias, a variedade de soluções possíveis no plano abstrato não leva, necessariamente, à conclusão de que todas as soluções sejam adequadas. Ao contrário, o sistema normativo impõe que seja adotada a solução que, de forma excelente, atenda ao interesse público.

Quanto ao controle do poder, a maior insindicabilidade de outrora vem dando lugar para um controle jurisdicional mais abrangente de decisões administrativas.

A concretização dos direitos dos administrados está se realizando, em maior medida, na garantia da boa administração, no reconhecimento da confiança e da expectativa legítimas como fonte de obrigações, na mitigação do campo dos conceitos jurídicos indeterminados e da hipernomia, na implementação de políticas públicas através de subvenções sociais e, por fim, na regulação do poder econômico em setores caracterizados por falhas de mercado.

Insindicabilidade de atos administrativos, cláusulas contratuais exorbitantes, imprescritibilidades, irrestrito poder de polícia são, dentre outros, alguns dos elementos do processo de transformação que colocam em xeque os privilégios monárquicos do Direito administrativo brasileiro de outrora. Por outro lado, espera-se que o Direito seja capaz de realizar o necessário controle do poder sem fragilizar o princípio democrático. Do contrário, estaremos fadados ao retrocesso.

*Pedro Estevam Alves Pinto Serrano, bacharel, mestre e doutor em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP com pós-doutoramento em Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e em Direito Público pela Université Paris Nanterre. Professor de Direito Constitucional e de Teoria do Direito na Graduação, no Mestrado e no Doutorado da Faculdade de Direito da PUC-SP

*Anderson Medeiros Bonfim, doutorando em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP, instituição na qual obteve os títulos de mestre em Direito Administrativo e Bacharel em Direito