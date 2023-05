Direito de crescer

Douglas Ruas. Foto: Divulgação

Vivemos na chamada era da "narrativa". Simplificando: trata-se de uma guerra de comunicação em que os antagonistas disputam entre si quem vai conseguir contar sua versão para o maior número de pessoas, convencendo-as a apoiar o seu lado da história.

Quem leu o noticiário sobre o último julgamento da partilha dos royalties do petróleo do Estado do Rio de Janeiro, realizado no dia 19 de abril, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), pode estar convicto de que a cidade de São Gonçalo já perdeu para Niterói, Maricá e Rio de Janeiro. Engano. São Gonçalo vai continuar lutando na Justiça por uma fatia maior dos royalties do petróleo, beneficiando também as cidades de Magé e Guapimirim.

O julgamento apenas suspendeu, por meio de uma liminar, ou seja, de uma decisão provisória, a execução da sentença de primeira instância, que concedeu à cidade de São Gonçalo, pela primeira vez na história, o direito à uma fatia maior dos royalties. Após a decisão da 21ª Vara Federal, São Gonçalo chegou a receber uma parcela de R$ 220 milhões, mas Niterói, que perdeu parte da sua receita, recorreu judicialmente da decisão para manter São Gonçalo e as outras duas cidades recebendo apenas uma pequena parte dos recursos.

Na primeira instância, o juiz federal Frederico Botelho de Barros Viana entendeu que, como São Gonçalo possui saída direta para o Atlântico, onde estão os campos de produção, não há "como se desconsiderar o impacto geoeconômico da exploração de petróleo e gás" sobre a cidade.

Os critérios da divisão dos royalties são determinados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), a partir de dados do IBGE. Cada vez que os critérios são revistos, cria-se a oportunidade para outras cidades participarem de modo mais igualitário da partilha de recursos.

Um desses critérios é a localização. Cidades que são consideradas pela ANP dentro da Zona de Produção Principal de Petróleo recebem mais recursos do que as que são tratadas como parte da Zona Limítrofe. É o caso de São Gonçalo, Magé e Guapimirim, que lutam na Justiça para reverter essa situação. Caso semelhante ocorreu no Estado de São Paulo, em novembro passado, quando a cidade de São Sebastião, usando o mesmo critério agora pleiteado pelos municípios fluminenses, obteve na Justiça direito a receber fatia maior dos royalties, reduzindo a parte que cabia à Ilha Bela.

Para se ter ideia, de 2017 a 2021, Niterói recebeu R$ 6,3 bilhões; São Gonçalo, R$ 109 milhões, sendo que ambas as cidades estão localizadas na Baía da Guanabara. Ou seja: a partir da decisão do juiz de primeira instância, que reconheceu a localização de São Gonçalo na Zona de Produção, a população recebeu em uma única parcela de royalties o dobro do total recebido nos últimos cinco anos.

Em poucos lugares do Brasil, a desigualdade social é mais gritante do que entre as vizinhas Niterói e São Gonçalo. Na primeira, a renda perca pita é de R$ 2.303,00, a maior do RJ. Na segunda, R$ 724,92, a 41ª no ranking das 92 cidades fluminenses. Enquanto Niterói tem quase 100% de esgoto tratado; São Gonçalo tem apenas 15%, segundo dados do instituto Trata Brasil.

Com mais de 1 milhão de habitantes, São Gonçalo normalmente é citada no noticiário estadual e nacional em razão de casos de violência. Mas é de lá que saem a maioria dos trabalhadores que atuam nos estaleiros da região.

Apesar da narrativa de que Niterói é um exemplo de boa gestão, enquanto São Gonçalo é um polo de problemas sociais, há dois anos a cidade começou finalmente a dar solução para problemas históricos. E os royalties são a oportunidade do município fazer obras básicas de infraestrutura, que vão possibilitar o crescimento sustentável da cidade e a melhoria da qualidade de vida da sua população.

*Douglas Ruas é deputado estadual