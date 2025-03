Opinião | Direito de escolha no fim da vida: o papel das Diretivas Antecipadas de Vontade

Ainda não temos no Brasil uma lei específica para a DAV, mas há regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) por meio da Resolução nº 1.995/2012. Esse regulamento permite que qualquer pessoa registre suas preferências relacionadas aos cuidados e procedimentos médicos que aceita ou que não admite, garantindo que sejam respeitadas em momentos críticos.

Apesar de a eutanásia e o suicídio assistido não serem aceitos no Brasil, na DAV é possível manifestar o desejo pela ortotanásia, que é a morte no seu tempo, sem abreviação ou prolongamento e, especialmente, sem causar sofrimento. Nesse caso, é permitido “ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal” (Resolução CFM 1.805/2006). Mas isso não afasta o dever de manter os cuidados paliativos em fim de vida como forma de amenizar o sofrimento do paciente e de seus familiares. Também por meio da DAV é possível que a pessoa formalize a intenção de se valer da eutanásia e/ou do suicídio assistido em países específicos onde sejam aceitos.

Enquanto não avançamos no Brasil com o debate acerca do direito à morte digna e o respeito à autonomia da vontade dos pacientes, a DAV é um instrumento essencial para evitar intervenções médicas que prolonguem o sofrimento sem perspectiva de recuperação e nortear eventual desejo do indivíduo de viajar a outro país para que possa ter a sua vontade respeitada.

O caso recente de Antonio Cicero mostrou como brasileiros buscam alternativas para garantir uma morte digna, rejeitando o paternalismo estatal. O imortal precisou viajar à Suíça para ter sua vontade respeitada, reforçando a necessidade de ampliar o debate e buscar segurança jurídica tanto para pacientes quanto para profissionais da saúde.