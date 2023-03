Direito, mídia, liberdade de expressão e os custos da democracia, em livro

Foto: Divulgação/Editora Quartier Latin

Uma coletânea de artigos sobre temas sensíveis da atualidade - fake news, natureza jurídica dos discursos de ódio, direito ao esquecimento e o direito de escrever biografias - preenche as páginas de 'Direito, mídia e liberdade de expressão: os custos da democracia'.

Organizado pelo ministro do Supremo Ricardo Lewandowski e pelos juristas Pierpaolo Cruz Bottini e Heleno Torres, o livro será lançado no próximo dia 15, às 18 horas, no edifício-sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília.

Os artigos reunidos em mais de 500 páginas são de autoria de quadros destacados do mundo forense e jornalistas.

Ao Estadão, Píer contou que a ideia e a inspiração do livro nasceram das aulas de pós na Faculdade de Direito da USP, ao abrigo das Arcadas do Largo São Francisco.

"A ideia é discutir o conceito de liberdade de expressão, seus contornos e seus limites, em especial em casos concretos discutidos nos tribunais", disse Píer.

