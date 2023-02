DIRETO DO PLENÁRIO: apreensão de CNH e passaporte para fazer cumprir ordem judicial

Supremo Tribunal Federal, em Brasília. FOTO: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO Foto: Estadão

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma na tarde desta quinta-feira, 9, o julgamento que discute a constitucionalidade da apreensão de documentos como Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e passaporte e da suspensão de direitos como o de dirigir e de participar de concurso e licitação pública para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

A ação movida pelo PT começou a ser analisar ontem, quando os ministros ouviram as sustentações orais.

Veja todos os processos pautados para julgamento:

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5941

Relator: ministro Luiz Fux Partido dos Trabalhadores (PT) x Presidente da República e Congresso Nacional A ação questiona o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe ao juiz determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. O Plenário decidirá se medidas como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação ou de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública para esses fins são constitucionais.

Continua após a publicidade

Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 346 e 4776

Relator: ministro Gilmar Mendes Embargos de declaração para julgamento conjunto referentes à decisão do Plenário que confirmou dispositivo da Constituição do Estado de São Paulo que fixa em cinco o número de integrantes do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) e estabelecem que eles obedecerão às regras aplicáveis aos conselheiros do tribunal de contas estadual. Os embargantes apontam contradição na decisão ao determinar a inconstitucionalidade de qualquer interpretação que leve à vinculação dos vencimentos dos Conselheiros do TCM-SP aos dos Conselheiros do TCE-SP ou aos dos desembargadores do TJ-SP, uma vez que a equiparação estaria garantida pelo artigo 75 da Constituição Federal.

Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 6472, 6943 e 6954

Relatora: ministra Cármen Lúcia Ações ajuizadas pelo procurador-geral da República contra leis do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Acre sobre equiparação remuneratória entre cargos de carreiras diferentes como auditores e conselheiros do Tribunal de Contas e procuradores e desembargadores. O colegiado vai decidir se as leis estaduais violam a vedação à vinculação remuneratória, o modelo federal de carreiras e a simetria na organização dos estados.

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4872

Relator: ministro Marco Aurélio (aposentado) Estado do Paraná x Tribunal de Contas do Paraná Ação contra normas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que regulamentam práticas de fiscalização e prestação de contas, por meio do Sistema Integrado de Transferências (SIT).