DIRETO DO PLENÁRIO: modulação da decisão que autorizou a terceirização em todas as atividades

Foto: Carlos Moura/SCO/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) se reúne nesta quarta-feira, 15, para proclamar o resultado do julgamento que reconheceu a constitucionalidade da terceirização em toda e qualquer atividade. A decisão contraria o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Os ministros precisam definir a modulação dos efeitos da decisão. O assunto teve a repercussão geral reconhecida, o que significa que a decisão vale como diretriz para julgamentos de casos semelhantes em todas as instâncias do Judiciário.

Há 8.541 processos parados aguardando a conclusão do julgamento no STF.

Veja todos os processos pautados para julgamento:

Recurso Extraordinário (RE) 958252 - Questão de Ordem Relator: ministro Luiz Fux Ministério Público do Trabalho x Celulose Nipo Brasileira S/A (Cenibra) Questão de Ordem nos embargos de declaração opostos à decisão que reconheceu a constitucionalidade da terceirização em toda e qualquer atividade e afastou a interpretação conferida à matéria pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) na Súmula 331. Proclamação do julgamento com a modulação dos seus efeitos.

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 495 - Agravo regimental Relatora: ministra Cármen Lúcia Governador do Piauí x Juizado Especial da Fazenda Pública de Teresina e Turmas Recursais do Estado do Piauí Agravo regimental contra decisão que julgou incabível a ADPF, ajuizada contra decisões judiciais que têm garantido a servidores o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço em vigor antes da Lei Complementar estadual 33/2003.

Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 346 e 4776 Relator: ministro Gilmar Mendes Embargos de declaração para julgamento conjunto referentes à decisão do Plenário que confirmou dispositivo da Constituição do Estado de São Paulo que fixa em cinco o número de integrantes do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) e estabelecem que eles obedecerão às regras aplicáveis aos conselheiros do tribunal de contas estadual. Os embargantes apontam contradição na decisão ao determinar a inconstitucionalidade de qualquer interpretação que leve à vinculação dos vencimentos dos Conselheiros do TCM-SP aos dos Conselheiros do TCE-SP ou aos dos desembargadores do TJ-SP, uma vez que a equiparação estaria garantida pelo artigo 75 da Constituição Federal.

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4872 Relator: ministro Marco Aurélio (aposentado) Estado do Paraná x Tribunal de Contas do Paraná Ação contra normas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que regulamentam práticas de fiscalização e prestação de contas, por meio do Sistema Integrado de Transferências (SIT).