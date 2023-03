DIRETO DO PLENÁRIO: Supremo retoma julgamento sobre validade de prova colhida pela polícia em busca motivada pela cor do 'suspeito'

O Supremo Tribunal Federal retoma, na tarde desta quinta-feira, 2, o julgamento sobre a validade de provas colhidas durante busca pessoal em razão de 'perfilamento racial', ou seja, durante abordagem policial 'motivada' pela cor da pele. A análise do caso teve início nesta quarta, 1º, com sustentações orais de entidades 'amigas da corte' e pela Procuradoria-Geral da República. O julgamento será retomado nesta tarde com o voto do relator, Edson Fachin.

O processo consiste em um habeas corpus da Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de um homem negro condenado a sete anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, por ter sido flagrado com 1,53 grama de cocaína. Ele foi abordado em Bauru, no interior paulista, no dia 30 de maio de 2020, quando estava em pé, ao lado de um carro.

Estátua da Justiça, em frente ao STF. Foto: Nelson Jr./SCO/STF

As associações que fizeram pronunciamentos no púlpito do Supremo nesta quarta destacaram como a abordagem policial questionada na ação foi 'discriminatória', argumentando que as provas do caso são ilícitas 'uma vez apoiadas em racismo estrutural e na criminalização do corpo negro da maioria da população pobre'.

As entidades ponderaram como o perfilamento racial tem sido condenado em cortes internacionais, ressaltando que a polícia não pode discriminar nenhum cidadão pela cor de sua pele.

De outro lado, a vice-procuradora-geral da República Lindôra Araújo defendeu que não houve perfilamento no caso. Ela defendeu que não se pode 'transformar o crime de tráfico de drogas em racismo: "Nós teríamos que amanhã, absolver, fazer um habeas corpus coletivo para todos os presos por tráfico em razão de entender que tudo foi racismo."

"Eu, particularmente, acho que a venda de droga é uma das piores coisas que existem, porque depois que a pessoa está viciada ela vira um traficante. Ela não tem outra saída. A única maneira de ela sobreviver é sendo um vendedor de droga. Ela passou a ser um viciado, ela passa a ser um futuro vendedor de drogas. E aí nós temos uma população de drogados e uma população que não servirá para o trabalho, para o futuro, para nada. E não é porque ela é da cor preta ou da cor branca", afirmou ainda a vice-PGR em outro trecho de sua manifestação.

Como mostrou o Estadão, especialistas consideram o julgamento histórico e avaliam que a decisão do STF deve reverberar em todo o sistema penal e repercutir no Poder Legislativo.

Na avaliação do juiz André Nicolitt, do Tribunal de Justiça do Rio, o julgamento envolve um dos temas mais relevantes para as ciências criminais, especialmente no que interessa à justiça criminal que atinge a comunidade negra e periférica. No pedido de habeas ao STF, a Defensoria argumentou que a abordagem ao réu é nula, 'diante da manifesta ausência de fundada suspeita legalmente válida para a revista pessoal'.

"A ilicitude da prova decorre da busca pessoal baseada em filtragem racial, pois a 'fundada suspeita' para a abordagem policial que deu azo à revista corporal e a apreensão da droga (1,53 grama) foi fundada essencialmente na cor da pele (negra) do suspeito, o que configura perfeito exemplo de perfilamento racial", sustentou a Defensoria.

O relator do processo no Superior Tribunal de Justiça ponderou que a cor da pele do réu foi o que, considerando o depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante, 'despertou a suspeita que justificou a busca pessoal'. No entanto, o entendimento restou vencido na Sexta Turma da corte, que somente reduziu a pena imposta ao investigado. A Defensoria, então, levou o caso ao Supremo.