DIRETO DO PLENÁRIO: Supremo volta a discutir validade da prova colhida em busca policial motivada pela 'cor do suspeito'

Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Foto: Dida Sampaio/Estadão

O julgamento sobre a validade de provas colhidas durante busca pessoal em razão de 'perfilamento racial', ou seja, em abordagem policial 'motivada' pela cor da pele, entra em sua terceira sessão na tarde desta quarta-feira, 8.

Durante a última sessão plenária do STF, no dia 1º, o relator da ação, ministro Edson Fachin votou por anular provas obtidas em abordagens policiais racistas. "Não há crime e nem pode haver castigo pela cor da pele", afirmou ao defender que as próprias instituições 'sustentam uma estrutura social racista'.

Já a primeira reunião para discussão do tema foi marcado por sustentações orais de entidades 'amigas da corte' e da Procuradoria-Geral da República. Enquanto as associações argumentaram que a polícia não pode discriminar nenhum cidadão pela cor de sua pele, a vice-procuradora-geral da República Lindôra Araújo defendeu que não se pode 'transformar o crime de tráfico de drogas em racismo'.

Os ministros do STF analisam um pedido feito pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de um homem negro condenado a sete anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, após ter sido flagrado com 1,53 grama de cocaína. Ele foi abordado em Bauru, no interior paulista, no dia 30 de maio de 2020, quando estava em pé, ao lado de um carro.

A Defensoria sustenta que a abordagem ao réu é nula, 'diante da manifesta ausência de fundada suspeita legalmente válida para a revista pessoal'. No voto apresentado na última quarta-feira, Fachin defendeu que a Corte máxima acolha o argumento, anulando as provas do caso e trancando a ação penal.

De maneira mais abrangente, o ministro elencou quatro pontos: