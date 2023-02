Diretor-geral da PF diz que corporação não se pautará por 'ideologia política' 

Andrei Passos Rodrigues: "Nenhum desvio de finalidade será tolerado". Foto: Lúcio Bernardo Júnior

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Passos Rodrigues, disse nesta terça-feira, 7, que o trabalho da corporação em sua gestão não será pautado por 'ideologia política'.

O delegado afirmou que uma das prioridades da nova administração será fortalecer a PF como uma 'polícia de Estado, indiferente a governos e pressões políticas', e garantir autonomia investigativa aos policiais.

"Teremos absolutamente rigor em relação a desvios e personalismos", avisou. "Não permitiremos que projetos pessoais, interferências, pressões de qualquer ordem, grupos ou holofotes da mídia pautem qualquer ação institucional. Nenhum desvio de finalidade será tolerado."

Rodrigues prometeu ainda uma 'atuação rigorosa e nos estritos termos da Constituição e da lei'. "A Polícia Federal não protege, nem persegue, não olha classe social, ideologia política ou qualquer outro elemento de caráter pessoal", acrescentou.

As declarações foram dadas na posse do novo superintendente da corporação em São Paulo, Rogério Giampaoli, que prometeu 'posicionamentos e atitudes firmes' no cargo.

O diretor-geral da PF reconheceu que os primeiros dias na função foram 'extremamente atípicos e desafiadores', em referência aos atos golpistas do dia 8 de janeiro. "Apesar da magnitude dos desparatados e criminosos acontecimentos recentes, nossa instituição foi capaz de dar uma resposta vigorosa, necessária e esperada pela sociedade brasileira", comentou.

Rodrigues disse ainda que a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) representa 'novos ventos' e um momento de 'transição'. "Precisamos explorar novos rumos e ideias. Em certos casos elas nos exigirão ponderação, mas em outros poderão nos cobrar ações desruptivas", concluiu.