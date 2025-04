Opinião | DNA da impunidade: por que o Brasil falha em solucionar crimes contra mulheres?

A cada hora, nove mulheres são violentadas no Brasil. Este número, já alarmante por si só, esconde uma realidade ainda mais sombria: boa parte dos casos de estupro sequer chega ao conhecimento das autoridades. O silêncio das vítimas, longe de ser uma escolha, é o reflexo de uma sociedade que ainda culpa a mulher pela violência sofrida.

PUBLICIDADE A cultura do silêncio, alimentada por um machismo estrutural profundamente enraizado em nossa sociedade, é apenas a ponta do iceberg de um problema muito mais complexo. Essa cultura machista é um dos principais fatores que explica a escalada da violência e a subnotificação de crimes graves. Infelizmente, em muitos casos, quem deve proteger essas vítimas não está preparado, e o resultado é terrível. Mas o machismo não é o único vilão nesta história. A falta de investimento em perícia criminal é um obstáculo na busca por justiça. Todo crime deixa vestígios. No entanto, a escassez de equipes bem equipadas e em número suficiente compromete significativamente a capacidade do sistema judicial de processar criminosos e proteger vítimas. Esta lacuna não apenas deixa as mulheres desamparadas, mas também abre brechas para eventuais falsas acusações, minando a credibilidade do sistema como um todo. A importância das provas técnicas não pode ser subestimada. Diferentemente de testemunhos, que podem ser influenciados por diversos fatores, as evidências científicas oferecem uma base objetiva para a tomada de decisões judiciais. Uma prova técnica, coletada, processada e analisada com base na ciência e tecnologia, é imparcial e seu impacto na justiça é imenso. Uma perícia forte invalida qualquer tentativa de descredibilizar a vítima.

Nos casos de violência sexual, onde muitas vezes não há marcas físicas evidentes, a perícia enfrenta desafios particulares. É necessário analisar o contexto apresentado pela vítima, buscar evidências corroborativas e realizar perícias psicológicas que possam atestar o impacto da violência. A palavra da vítima, embora importante, não deve ser o único fator para uma condenação. Para garantir um processo justo, é crucial que haja provas técnicas que possam corroborar ou refutar as alegações.

As consequências da falta de investimento em perícia criminal são graves e de longo alcance. Muitos casos permanecem sem solução ou são anulados devido à insuficiência de provas técnicas, negando justiça às vítimas. É urgente que o governo brasileiro priorize o investimento em Polícia Científica e perícia criminal, não apenas equipando e aumentando o número de equipes, mas também investindo em treinamento especializado e na criação de protocolos específicos para lidar com casos de violência contra a mulher.

O caminho para aumentar a responsabilização nos crimes de estupro é árduo e multifacetado. Requer uma mudança profunda na estrutura da sociedade através de educação e conscientização. Exige um aprimoramento significativo no atendimento às vítimas, com profissionais de saúde, policiais e operadores do direito devidamente treinados para lidar com sensibilidade e eficácia nesses casos. Demanda investimentos substanciais em tecnologia forense e a criação de unidades especializadas em todas as delegacias.

Além disso, é imperativo agilizar os processos judiciais para evitar a revitimização e garantir punições mais rápidas e efetivas. O fortalecimento das redes de apoio, com serviços de assistência psicológica, jurídica e social para as vítimas, é igualmente crucial.

Somente com uma sociedade mais consciente e um sistema de justiça mais eficiente poderemos esperar uma redução significativa nos casos de estupro e um aumento na responsabilização dos agressores. O desafio é imenso, mas o preço da inação é incalculável. Cada hora que passa, mais nove mulheres são violentadas. É hora de quebrar o silêncio, enfrentar o machismo e exigir justiça. Só assim poderemos construir um Brasil onde nenhuma mulher tema denunciar seu agressor e onde a impunidade não seja mais regra, mas exceção.