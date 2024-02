No mundo atual, com o crescimento exponencial da quantidade de informação (e do ruído) na tomada de decisões e a velocidade sem precedentes das mudanças, o valor de uma recomendação ad-hoc pode estar diminuindo, pois seu prazo de validade está ficando cada vez mais curto. Isso pode impor tempos desafiadores para os gurus de negócios; um profissional com 25 anos de experiência em um setor pode se tornar ignorante ao se deparar com mudanças disruptivas deste setor, pois seus fundamentos intrínsecos podem não ser mais aplicáveis. Daqui a 10 anos, o valor de um sócio sênior pode derivar não mais de sua vasta biblioteca de receitas, mas da frequência com que ele é capaz de reescrever seus livros para evitar a obsolescência.

Nesse sentido, a consultoria do futuro pode estar muito mais relacionada à capacidade de criar e confrontar hipóteses do que de pregar verdades universais.

Vamos voltar aos três tipos de conforto e tentar imaginar possíveis alternativas.

1. Conforto intelectual: os choques de realidade são mais uma maldição do que uma bênção para a consultoria. Se hoje os consultores podem alegar que seu plano era sólido, mas a execução foi mal conduzida pelo cliente, essa desculpa pode estar prestes a acabar. Por muito tempo, as firmas de consultoria têm superestimado a acionabilidade de slides bonitos com planos promissores. “Sua recomendação faz sentido, vamos colocá-la em prática”, diz o CEO que, por acaso, sempre defendeu a mesma ideia. Mas alguém já quantificou a taxa real de sucesso dos planos formulados pelas empresas de consultoria? Será que os mesmos consultores procuram os clientes cinco anos depois de suas recomendações para verificar o que ainda está de pé, se é que algo ainda está de pé?

Ficar mais tempo com os clientes e ajudá-los a implementar as recomendações para refinar as hipóteses iniciais pode se tornar o novo normal em projetos, e isso deve afetar a forma como as empresas de consultoria são remuneradas. A ditadura do Power-point terá que dar lugar a formas de trabalho mais baseadas na ação.