Cassio Grinberg. Foto: Arquivo pessoal

Quando eu tinha uns dezenove anos e procurava minhas primeiras oportunidades de estágio, vivi uma situação diferente: meu currículo de umas cinco linhas já circulava por aí, e alguém próximo me disse que "fulano" precisava falar comigo.

Fulano era uma "autoridade" local em Marketing, não lembro bem por que meu nome chegou até ele, mas em tempos em que não existiam whatsapp, email -- que estou dizendo, o celular estava recém chegando --, eu telefonei de linha fixa para ele e perguntei, com alguma hesitação e boa esperança: "tudo bem?, aqui é o Cassio Grinberg, você precisa falar comigo?". "Ao que ele me respondeu secamente: "precisava, mas não preciso mais." E desligou.

Um dos capítulos do meu próximo livro, o Desinvente, se chama "Atire garrafas ao mar". Nele, eu sugiro que, quando eu e você estivermos seguros de nosso conteúdo, de nossas ideias, de nossa barra alta -- que a gente atire garrafas ao mar, ou seja: busquemos vender nosso pensamento, nosso empreendimento e nossas ações para pessoas "very out of our league".

Convivo com pessoas "very out of my league". E com algumas delas, justamente porque eram as que estavam do outro lado do mar quando alguma garrafa que atirei, chegou. E tem algo muito em comum entre elas: elas são educadas. Elas dão atenção. Elas agradecem. Elas dão oportunidade e, caso não a tenham em prateleira imediata, ficam com seu nome, e chamam depois.

Nunca vi um craque do tênis tratando mal um apanhador de bolas e, se vi, ele não era tão craque assim. Nunca vi um craque em vendas zombando de alguém que esteja, de seu jeito, tentando vender algo.

Durante minha vida, eu tenho tido a sorte de contar com a ajuda de gigantes na área dos negócios, da propaganda, da literatura -- que fazem coisas inclusive espontâneas por mim que, da minha maneira, tento também fazer por pessoas nas quais enxergo talento.

Da minha experiência difícil com aquela "autoridade" do começo da minha trajetória, ficaram duas lições. Primeiro: a arrogância existe. Segundo: ela não é para mim.

*Cassio Grinberg, sócio da Grinberg Consulting e autor do livro Desaprenda - como se abrir para o novo pode nos levar mais longe