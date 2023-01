Do Suriname à Suíça

FOTO: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Não há duvidas de que o Brasil carece muito de investimentos em infraestrutura. Uma boa estrutura (estradas, portos, ferrovias, aeroportos, saneamento, entre outros) é reconhecida internacionalmente como essencial para o crescimento e desenvolvimento. Fatores como falta de planejamento de longo prazo, insegurança jurídica, crise fiscal, corrupção e projetos mal estruturados, tem resultado em patamares de investimentos insuficientes para a manutenção da estrutura existente, que dirá para novos investimentos...

Vejam por exemplo a questão das estradas. Não obstante o país ter priorizado o modal rodoviário para o transporte de cargas, em detrimento do ferroviário, estamos muito aquém de onde deveríamos estar. Segundo o site www.theglobaleconomy.com, o Brasil está no 114ª lugar no ranking que mede a qualidade das estradas no mundo. Uma triste posição para o nosso país que é a 8ª economia do planeta.

A baixa qualidade das estradas não compromete apenas o escoamento da produção agrícola e industrial. É também uma constante ameaça para a vida dos brasileiros. Viajar de carro pelo Brasil é sempre um desafio perigoso.

Entra década e sai década e continuamos quase sem estradas de pista dupla no Brasil. No Rio Grande do Sul, por exemplo, são pouco mais de 600 km. Isso é praticamente nada para a dimensão territorial do estado. Temos dez estados da federação que não chegam a ter 100 km de pista dupla em seus territórios. Uma vergonha.

A exceção no Brasil é o estado de São Paulo que conta com mais de 6.000 km de rodovias com pista dupla, quase a metade de todo o país. Portanto, se analisarmos o Brasil sem o estado de São Paulo (que joga a média pra cima) estaremos talvez disputando os últimos lugares com o Congo, Mauritania ou Yemen...

Faço com certa frequência o trecho Porto Alegre/Pelotas da BR-116. São 250 km que unem a capital do RS com a metade do sul do estado. Trata-se, portanto, de uma estrada com grande fluxo de passageiros, além de ser o canal de escoamento da produção agrícola e industrial do sul do Brasil via o porto de Rio Grande. Dadas as condições da estrada e a enorme quantidade de caminhões que por ali trafegam, é grande o numero de acidentes. Conheci muitas pessoas que perderam a vida nesta estrada, especialmente em ultrapassagens. Todo o cuidado é pouco.

Este trecho da BR-116 vem sendo duplicado há 10 anos. Sim, dividiu-se a estrada em lotes e alguns foram pra frente e outros não. A última previsão é que fique pronta somente em 2026! Hoje a viagem é alternada, são trechos de primeiro e de terceiro mundo. Onde tem pista dupla se trafega a 110 km por hora, é bem sinalizado e seguro e não existe risco nenhum para ultrapassar caminhões. Parece a Suíça. Por sua vez, nos trechos de pista simples, chega-se a trafegar a 60 km/h e cada ultrapassagem de caminhão é uma verdadeira roleta russa. Mais parece o Suriname.

Faço votos para que o novo governo federal priorize as parceiras público-privadas, reavalie a sua visão sobre concessões e privatizações e não ande pra trás em avanços importantes como o marco legal do saneamento entre outros. Precisamos urgentemente modernizar e ampliar a infra-estrutura do país em todas as frentes! E isso não será possível sem investimento privado. Precisamos ir na direção da Suíça e não do Suriname.

*Fernando Goldsztein, empresário e fundador do www.mbinitiative.org