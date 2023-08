Doença cerebral rara e com alto grau de mortalidade antes dos 40 anos é um desafio para cientistas

Feres Chaddad. Foto: Divulgação

O tratamento de doenças raras costuma ser bastante desafiador, sobretudo pela falta de linhas de pesquisa dedicadas, dificuldades diagnósticas e mesmo a formação de especialistas capazes de identificá-las e tratá-las. A capacitação dos profissionais para diagnóstico, tratamento e seguimento de doenças raras leva muitos anos e exige muito treinamento. Quando levamos essa equação às doenças cerebrais, grande parte delas adiciona ao cenário uma corrida contra o tempo: a demora no diagnóstico e a complexidade nos tratamentos não raramente acarreta alto grau de risco de sequelas neurológicas muitas vezes irreversíveis e, em alguns casos, inclusive risco de morte. Essa é também a história da malformação arteriovenosa (também chamada de MAV) cerebral, doença que registra ao menos 150 mil brasileiros diagnosticados todos os anos - em sua maioria, de maneira acidental, com exames de rotina.

Em razão de sua complexidade, a malformação, que, geralmente, manifesta-se entre os 20 e os 40 anos de idade, apresenta também um alto grau de morbimortalidade. Segundo estudos epidemiológicos mais recentes, estima-se que 10 a cada 100 mil pessoas no mundo são diagnosticadas com MAV.

Conhecida por ser uma alteração do sistema vascular rara e extremamente difícil de diagnosticar e tratar, a MAV cerebral, é caracterizada por um enovelado de artérias e veias malformadas e de diferentes tamanhos, cujo formato se assemelha a uma bola de lã.

Em condições normais, as artérias transportam o sangue com oxigênio do coração para o cérebro e as veias levam o sangue sem oxigênio de volta para os pulmões. A ligação entre arteiras e veias se dá por meio de pequenos vasos sanguíneos chamados capilares. Com a MAV, esse sistema é alterado de forma que há uma ligação anômala direta entre uma artéria e uma veia sem a interposição dos capilares, o que pode causar o roubo de fluxo sanguíneo em torno dos tecidos cerebrais adjacentes.

Ao deixar essas áreas do cérebro desnutridas, elas atrofiam e começam a perder a função. Além disso, esses vasos malformados estão propensos à ruptura. Caso isso ocorra, forma-se um coágulo cerebral decorrente do sangramento (hemorragia) dentro do cérebro.

Quando sintomática, a MAV pode manifestar sintomas clássicos, como cefaleia, tontura, perda da visão, convulsões, déficit cognitivo (falta de atenção, problemas de memória, dificuldade nos estudos ou trabalho), déficits motores, com ou sem alteração sensitiva. Os sintomas podem ser decorrentes do roubo de fluxo sanguíneo de áreas cerebrais adjacentes à MAV ou de um sangramento após a ruptura da MAV. No entanto, pode também haver sangramento extenso fatal e, nesse caso, a MAV PODE ser identificada após o óbito.

Progressos

Graças a grandes especialistas que dedicam suas vidas a pesquisar esta doença, os caminhos para a cura da MAV se encontram, hoje, menos tortuosos. As pesquisas e atualizações feitas nos últimos anos, em termos de técnicas e tecnologias, permitem chegarmos cada vez mais perto de alcançar abordagens mais individualizadas e diagnósticos mais precisos, considerando características próprias da malformação e do paciente.

Segundo o artigo da revista Neurology, "Brain arteriovenous malformations: A review of natural history, pathobiology, and interventions", malformações cerebrais incidentais estão sendo detectadas com maior frequência com o uso de neuroimagens não invasivas. De acordo com a revisão, a hemorragia é frequentemente considerada a principal fonte de morbidade e mortalidade da doença e, por isso, estudos de história natural têm buscado identificar fatores preditivos de ruptura. Dessa forma, o gerenciamento de MAVs tem se orientado entre o equilíbrio do risco de hemorragia cumulativo estimado ao longo da vida versus o risco da intervenção.

Desafios

Contudo, precisamos reforçar que há ainda um longo caminho a percorrer, especialmente na continuidade da evolução dos estudos sobre triagem e tratamentos de MAV, como aponta o artigo "Management of brain arteriovenous malformations: Still a long and winding road ahead" - um dos estudos mais atuais sobre o tema nos últimos 5 anos.

Segundo o relatório, poucos são os estudos que documentam o curso tardio para casos de MAVs considerados inadequadas, (tendo sangrado ou não). Por esse motivo, a erradicação profilática desafia até os neurocirurgiões mais experientes, independentemente da escolha da terapia. Um dos maiores desafios é, de fato, prever efeitos clínicos de curto e longo prazo, tanto esperados como inesperados.

Existem também disparidades nos manejos clínicos, com pouca infraestrutura para atendimento pré-hospitalar de emergência e muito pouco acesso aos cuidados pós-agudos. Ainda segundo o artigo, é de grande importância que as recomendações para o tratamento e acompanhamento das MAVs reflitam o conselho de uma equipe multidisciplinar, compreendendo neurocirurgiões-vasculares, intervencionistas, radioterápicos e neurologistas.

Neste cenário, além da falta de centros especializados, outro grande desafio é justamente a precariedade de profissionais capacitados disponíveis, visto que a formação em neurocirurgia para tratar doenças complexas e raras como a MAV leva muitos anos e altos investimentos clínicos. Por essa razão, temos buscado incessantemente, dentro de espaços acadêmicos, trabalhar diferentes pesquisas sobre MAV, bem como o direcionamento de novos profissionais para estudos na área.

Perspectivas para o futuro

A partir dessa iniciativa e com base em dados atuais, a estimativa é que a maioria dos pacientes de MAV terá lesões menores e superficiais, muitos com evidência de restrições de fluxo venoso. Também se espera que estudos futuros incluam insights adicionais a longo prazo para aqueles pacientes para os quais as intervenções são atualmente adiadas.

*Feres Chaddad é professor e chefe da disciplina de Neurocirurgia da Unifesp e chefe da Neurocirurgia da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo