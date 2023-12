Dores crônicas: a cannabis medicinal e os novos horizontes

A dor crônica, definida por sensações dolorosas que ultrapassam três meses, é um desafio terapêutico significativo. Ao contrário da dor aguda, que serve como um alarme do corpo, a dor crônica pode persistir muito além da cura da lesão inicial. Suas causas são diversas, incluindo doenças como a artrite e condições como a fibromialgia, e os tratamentos convencionais nem sempre são eficazes a longo prazo.

Maria Klien Foto: Divulgação

Enquanto métodos tradicionais como analgésicos, fisioterapia e cirurgias focam no alívio sintomático, terapias complementares têm ganhado reconhecimento por seu valor. Dentre elas, a cannabis medicinal se destaca de forma eficaz no controle da dor crônica. A interação de fitocanabinoides, que são componentes químicos presentes na cannabis, com o sistema endocanabinóide do corpo diminui as taxas inflamatórias, modula a percepção da dor e contribui para a redução de sua intensidade.

A cannabis medicinal não só alivia a dor física, mas também atenua aspectos emocionais e psicológicos associados a condições crônicas. Observei que a cannabis medicinal melhorou significativamente o bem-estar geral, impactando o sono e reduzindo a ansiedade. Muitas dores crônicas têm raízes psicológicas, e a cannabis associada ao processo terapêutico também pode oferecer alívio eficaz nessas situações.

A pesquisa científica confirma os efeitos positivos da cannabis em condições como a fibromialgia, promovendo uma abordagem mais humanizada no tratamento da dor crônica. A inclusão da cannabis medicinal nos protocolos de tratamento indica uma abordagem mais integrativa e personalizada, levando em conta os aspectos físicos, emocionais e sociais da condição.

Com o avanço contínuo da pesquisa, a ciência está compondo ferramentas importantes para desenvolver tratamentos mais eficazes e seguros com cannabis medicinal, oferecendo novas possibilidades para aqueles que sofrem com dores crônicas.

*Maria Klien é psicóloga e empreendedora no campo da cannabis medicinal