No Brasil, o combate ao assédio no setor público é reforçado por diversos mecanismos legais, como a Lei 14.457/22, que também se aplica ao serviço público, e pela atuação de órgãos como a Controladoria-Geral da União (CGU), que atua na fiscalização e implementação de políticas de integridade. Esses mecanismos são fundamentais para garantir que as práticas abusivas sejam investigadas e punidas de forma adequada

De acordo com a pesquisa realizada pelo Think Eva (2022), 47,12% das mulheres entrevistadas relataram ter sido vítimas de assédio sexual no ambiente de trabalho. Entre elas, a maioria são mulheres negras (52%) e aquelas que recebem entre dois e seis salários mínimos (49%). Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as denúncias de assédio sexual e moral têm aumentado significativamente no Brasil nos últimos anos. Um levantamento recente revelou que entre 2019 e 2023 houve um aumento de mais de 50% no número de queixas relacionadas a esses tipos de violência no ambiente de trabalho, tanto no setor público quanto no privado.

Os dados do CNJ indicam que o perfil das vítimas de assédio sexual e moral no Brasil é predominantemente composto por mulheres (mais de 80% dos casos), e, em muitos casos, essas mulheres são negras ou pertencem a outras minorias étnicas. Apesar das vítimas geralmente ocuparem cargos hierárquicos mais baixos, mulheres em posição de alta liderança também são vítimas de assédio sexual e moral. A vergonha, o medo de ser descredibilizada impede que muitas denunciem. Como provar? Quem irá acreditar?

A luta contra o assédio sexual no ambiente de trabalho e pela promoção da igualdade racial exige um esforço coletivo e contínuo. O impacto de denúncias envolvendo líderes em áreas sensíveis, como direitos humanos e igualdade racial, pode ser devastador para a credibilidade das agendas, o que torna essencial que os casos sejam tratados com seriedade, transparência e justiça.

Além disso, é crucial que se estabeleçam novos pactos para enfrentar a violência no ambiente de trabalho e promover a igualdade racial de maneira assertiva. Apenas com políticas fortes, compromisso institucional e mobilização social será possível construir ambientes mais inclusivos, justos e livres de violência e discriminação. É fundamental um Pacto Nacional de Combate ao Assédio, onde o Governo e a sociedade civil envolvam diferentes esferas – pública, privada e do terceiro setor – com o objetivo de combater a violência contra as mulheres e promover a igualdade racial. Esse pacto pode incluir compromissos institucionais, além da criação de comissões independentes para monitorar o cumprimento de políticas antiassédio.