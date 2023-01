'E Deus não fez a anistia', diz Flávio Dino sobre punição a golpistas

Flávio Dino prometeu 'todos os esforços' para solucionar assassinato de Marielle.

O ministro da Justiça Flávio Dino foi categórico nesta terça, 10, ao descartar a possibilidade de perdão a golpistas que no domingo, 8, invadiram e destruíram parte das dependências do Congresso, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto. "E Deus não fez a anistia, não transigiu com princípios. Deus aplicou a lei, proporcionalmente."

O alerta se deu durante a posse do novo diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Rodrigues. A cerimônia ocorreu na manhã desta terça, em meio ao impacto dos atos de domingo, que levou à detenção de 1,5 mil baderneiros.

Após os atos golpistas, entidades da sociedade civil convocaram manifestações em defesa da democracia, pedindo punição 'sem anistia' aos responsáveis pelo rastro de destruição em Brasília.

"Quem leu Gênesis, logo na abertura, encontra uma passagem poética relativa à criação do mundo", disse Flávio Dino. "Em seguida, entramos na história, o sistema de Justiça e Segurança Pública. Gênesis traz o primeiro inquérito, a primeira ação penal e a primeira sentença. Condenados Adão, Eva e a serpente. E Deus não fez a anistia, não transigiu com princípios. Deus aplicou a lei. E Deus puniu proporcionalmente, Adão, Eva e a serpente. É isto que nós temos que fazer. Esse é o princípio da responsabilidade".

"E aqueles que dizem que são cristãos, mas que em verdade, são aquilo que Jesus Cristo disse a respeito dos sepulcros caiados - por fora ostentam supostos valores da família, e por dentro são capazes de atos hediondos.Por isso mesmo, sejamos nós autenticamente cristãos, patriotas e possamos garantir a autoridade da lei", seguiu Dino, ao afirmar que a missão de Andrei é garantir o princípio da responsabilidade.

Por outro lado, o ministro da Justiça ponderou que tal trabalho não é feito 'de qualquer maneira'. Segundo ele, não é possível ser 'adepto do vale-tudo'. "Os fins não justificam os meios por mais nobres que eventualmente sejam", ponderou. Trata-se do princípio da legalidade. "Dele não podemos nos apartar. Independente de preferencias ideológicas, políticas e eleitorais", pregou Dino.

"Não me interessa em quem as pessoas votaram. Não me interessa em quem votarão. Respeito todos os gostos, por mais exóticos que eventualmente sejam. eu por exemplo sou botafoguense. mas independentemente de uma avenida transitarmos pela direita ou esquerda, todos nós temos que cumprir o código de trânsito. Todos nós temos princípios processuais e penais a cumprir. Todos nós temos princípios éticos a cumprir", frisou.

O ministro da Justiça também garantiu que 'sabores individuais, ideologias e preferências eleitorais' não vão contaminar as instituições. "Porque nós vimos a tragédia. A tragédia que tem rosto e materialidade não foi feita por desvairados apenas. Foi também feita por agentes públicos, nesses anos todos. Por ação ou omissão. Nós temos que nos livrar dessa contaminação".