Rivana Ricarte. Foto: Divulgação

No dia 19 de maio, defensoras e defensores em todo o país celebram a data instituída como o Dia Nacional da Defensoria Pública (lei n. 10.448/02), alusão comemorativa à Instituição que foi criada no bojo da redemocratização do país. Hoje reconhecemos os avanços alcançados, com a presença da Defensoria Pública estruturada em todas as unidades da federação. Mas a data também se revela como dia de intensa mobilização em defesa do acesso à justiça para todas e todos em consonância com o objetivo da Agenda 2030 da ONU que trata da construção de um mundo "justo, equitativo, tolerante, aberto e socialmente inclusivo no qual se satisfaçam as necessidades dos mais vulneráveis". Afinal, não basta proclamar que todos são iguais perante a lei, é necessário assegurar que todos tenham mecanismos de exercer seus direitos e, se necessário, resolver suas disputas por meios legais, bem como ser orientado acerca de seus direitos. É necessário transformar ação em inclusão.

A Constituição Federal brasileira refletiu os anseios dos brasileiros por redemocratizar o Estado e construir uma "sociedade livre, justa e solidária" e concretizou em seu art. 134 o sonho de previsão de uma instituição autônoma que desse voz aos grupos sociais mais vulnerabilizados e pudesse com a concretização do mandamento constitucional fazer frente aos que violassem seus direitos.

A Defensoria Pública é a consagração do modelo público constitucional de acesso à justiça e verdadeira expressão e instrumento do regime democrático. Sua missão institucional é promover, de forma integral e gratuita, em todos os graus de jurisdição, orientação jurídica e defesa da população sócio e economicamente vulnerabilizada no país, ou seja, de todos aqueles indivíduos e grupos de indivíduos que não podem arcar com as despesas de uma representação privada na defesa de seus direitos.

Para garantir a efetiva defesa dos direitos do cidadão é necessário construir uma cultura de direitos, democrática e universalista, que dê vida e dinamismo ao que está previsto estaticamente na Constituição e nas leis. É fundamental que as pessoas conheçam seus direitos acreditem que eles sejam para valer. Além disso, é preciso que o cidadão e a cidadã disponham de ferramentas eficazes para a defesa de seus direitos.

Após 35 anos da proclamação da constituição federal de 1988, e a partir de toda bagagem de conhecimento adquirido, com especial foco no objetivo do desenvolvimento sustentável-ODS 16.3, de "promover o estado de direito nos planos nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos", a maior certeza que se alcança é que as promessas constitucionais de direitos sociais, como saúde, educação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados, todos direitos ligados à dignidade humana, devem ser realidades garantidas por meio de ações concretas, presentes e inclusivas. Como revela Salvador Allende, "não basta que todos sejam iguais perante a lei. É preciso que a lei seja igual perante todos".

Se estamos tentando, de alguma maneira, melhorar o país e implementar políticas públicas de qualidade, é necessário dar condição da pessoa que se sentiu lesada, lutar por seus. Para termos um país com menos fome, menos desigualdade, voltar o olhar para a defesa intransigente do modelo público de acesso através da Defensoria Pública é o caminho.

Segundo dados do próprio Ministério da Justiça, o país tem 213 milhões de pessoas e 80% delas são potenciais usuários da Defensoria -- investir na Defensoria Pública brasileira é investir na maior instituic?a?o pu?blica de defesa e assiste?ncia juri?dica do mundo e que tem como missa?o dar voz aos ningue?ns, aos filhos de ningue?m, aos dono de nada, aos que na?o te?m nome, aos que aparecem nas pa?ginas policiais da imprensa local para que um dia parafraseando Eduardo Galeano: "estes ningue?ns que custam menos do que a bala que os mata, possam ser muitos algue?m".

Defensoras e defensores públicos presentes em todas as comarcas é dever do Estado e direito das pessoas em situações de vulnerabilidades. É metagarantia. É insurgir-se contra manutenção meramente simbólica dos direitos. É transformar ação política em inclusão cumprindo com os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda ONU.

*Rivana Ricarte, presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP)