Opinião | É o golpe que inaugura o Brasil

O evento mais definidor na história deste país de golpes, contragolpes, promiscuidade entre poderes e desigualdade não é o 7 de setembro de 1822, mas o pouco lembrado 12 de novembro de 1823. Naquela década de 20 do século 19 o mundo inteiro estava definindo o fim ou a limitação dos poderes das monarquias.

PUBLICIDADE Nossos vizinhos, quase todos, escolheram a República como forma de governo. E prosperaram bem mais, até o final daquele século, do que o grande produtor escravista moedor de açúcar, café e mão de obra escravizada. A monarquia legou um país com mais de 80% de analfabetos e renda per capita de menos de 800 dólares na virada dos 1800 para os 1900. No Rio de Janeiro, então maior porto de comércio de africanos do planeta, o filho do rei de Portugal, indicado príncipe, reuniu-se com os comandantes militares, a maioria português, para fechar a primeira assembleia de representantes de diversas províncias que discutiam uma Constituição para o país. A lei maior, que vigora até hoje em alguns países da Europa, determina que o rei reina mas não governa. Aqui viria a ser diferente. O jovem de 24 anos, denominado Imperador Perpétuo do Brasil introduziu na Carta, que ele mesmo outorgou, o artigo que o considera acima das leis, com reforço de um Poder Moderador, acima do Legislativo e do Judiciário. Uma excrescência que sobreviveu até 1889, não por acaso um ano após a assinatura da batizada Lei Áurea.

A dita lei é propagandeada pelos monarcas e seus áulicos saudosos como uma benevolência da sábia princesa Isabel, enquanto é de público conhecimento que o chamado Império brasileiro não teve outra fonte de sobrevivência, que não a extraída a chicotes e outras torturas dos filhos e descentes da África.

Depois de mandar fechar com canhões acesos e apontados para o prédio onde se reunia a Constituinte, em 12 de novembro de 1823, Pedro expulsou do território José Bonifácio de Andrada e família do país. Além de outros três próximos colaboradores. Aqueles que defenderam com mais ênfase a limitação de poderes do monarca.

Assim, “o tipo de poder exercido por Pedro I estabeleceu um modelo de governo centralizado e autoritário que tem ressurgido em múltiplos momentos da história do Brasil”, como diz na orelha do livro, James Green, professor de História Moderna da América Latina, na Universidade de Brown, nos Estados Unidos.

Pouco mais de um ano depois do 7 de setembro, inaugura-se a série de golpes e tentativas que viriam a assolar o Brasil. A monarquia estabelece o privilégio para militares e toda elite que a adula.

Outras práticas típicas das monarquias se alastraram ao longo dos séculos, a prática do nepotismo, o desprezo à meritocracia, a crueldade no trato com os opositores, desde Tiradentes, até Frei Caneca. As tropas do rei matam, também em Pernambuco, o primeiro jornalista processado pela monarquia, João Soares Lisboa.

Depois do golpe de novembro, e do banimento de José Bonifácio, que era seu ministro e mentor, Pedro traz para o Rio de Janeiro, toda a família da amante Domitila, que passa a merecer todas as suas atenções. Enquanto isso, a princesa Leopoldina, amiga de Bonifácio, é relegada a um cotidiano de humilhações e a uma situação equivalente ao cárcere privado, nas instalações da Quinta da Boa Vista.

Junto com um triunvirato de asseclas liderado pelo malfadado Chalaça, o Gabinete Secreto, como nomeado pela oposição, Domitila coordena o tráfico de influência na capital imperial, o famoso dando que se recebe, de propinas, facilidades, rendosos contratos, negociados em troca de títulos de nobreza e comendas.