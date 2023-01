É possível discutir política, futebol e religião?

Daniela Faertes. FOTO: DIVULGAÇÃO

Atire a primeira pedra quem não se desentendeu com amigos e parentes por causa de opiniões adversas. Em ano de eleição e Copa do Mundo, seja por conta de política ou futebol é difícil lidar com algo que discordamos, assim como religião.

Acredito que a primeira coisa para respeitar a diversidade de ideias é ter em mente que ela pode existir. Muitas discussões já partem de um princípio básico de que o que eu penso é o correto, ou seja, as pessoas estão pré-dispostas a invalidar algo que seja diferente daquilo que elas acreditam. Logo, para respeitar, é preciso se permitir escutar opiniões alheias, sem estar fechado às premissas que possam ser discordantes daquilo que se pensa.

Mas, a pergunta que fica é: por que lidamos mal com opiniões adversas?

De alguma forma, possuir crenças sobre certas coisas, como a vida e o funcionamento social e econômico, nos dá estrutura. Não é só sobre opinião, porque quando o tema tem a ver com crenças que são estruturantes em nossas vidas e que norteiam os nossos pensamentos, a discordância acaba sendo sentida como algo pessoal.

Com isso, quando aquilo não sai como planejamos, a exemplo de um político eleito que não votamos, torcemos para que aquele governo dê errado. Diga-se de passagem, é mais fácil não ser a favor quando somos contrariados do que aceitar tal situação.

Estamos o tempo todo procurando evidências de que as crenças que nós temos são a verdade, por isso, algumas pessoas, quando contrariadas, torcem para dar errado, para que o que elas acreditam não precise ser reformulado. Os sistemas rígidos tendem a achar que qualquer coisa que mexa os desestruture por completo, diferente das pessoas que possuem crenças mais flexíveis e que são mais abertas às mudanças.

Para aqueles que brigaram com boa parte da família e amigos por causa de pensamentos distintos, saibam que é possível ter uma boa convivência com quem têm pensamentos diferentes dos seus, e isso vai depender do quanto vocês se exaltam e o quanto respeitam os seus limites.

Existem pessoas que pensam diferente e sabem disso, por isso decidem não discutir sobre o assunto, enquanto há aquelas que se exaltam e querem falar mesmo que as demais não queiram discutir sobre. Logo, só dá para ter algum tipo de conversa e convivência quando não há nenhuma imposição de nenhum dos lados.

Para um ano que se inicia com um novo governo, é preciso pensar em uma amplitude de possibilidades. Mesmo com ideologias diferentes que, de alguma forma irão ativar negativamente o que pensamos sobre certos assuntos, há de haver alguns temas em que talvez sejam mais neutros.

A máxima que fica é a de que torcer para dar errado nos faz pensar de uma forma que prejudica a nós e também quem está ao nosso lado. Isso cria barreiras e paralisa muitas movimentações, o que gera consequências negativas para todos. Quando eu torço para algo dar errado ao meu redor, eu tenho um movimento e um comportamento proativo que é destrutivo neste sentido, como a neurociência afirma. Quem não aceita, acaba vivendo em um estado constante de revolta, sem se preocupar em ter comportamentos que ajudem a dar certo para si mesmo e para quem rodeia.

Para quem ainda tem dificuldade de compreender o ponto de vista do outro, o primeiro passo para o processo de aceitação é não se sabotar. Aceitação das coisas que a gente não pode mudar, coragem para mudar aquelas que a gente pode e sabedoria para distinguir uma das outras. Para compreender o ponto de vista alheia, deve-se ter em mente que as pessoas foram criadas em ambientes diferentes, logo, possuem necessidade de crer em coisas diferentes. Quando a gente começa a questionar as nossas crenças, precisamos passar a questionar o nosso comportamento e repensar no que acreditamos, o que é muito difícil. Logo, compreender o ponto de vista alheio é entender que aquela pessoa precisa acreditar naquilo, daquele jeito, além da própria opinião, por questões da vivência individual dela.

*Daniela Faertes, psicóloga, especialista em terapia cognitiva e mudança de comportamentos prejudiciais. Atuou no Serviço de Psiquiatria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e, como supervisora, coordenou o núcleo de tabagismo e criou o setor de amor patológico. Membro da American Cognitive Therapy Association e professora convidada de graduação e pós-graduação. Diretora do Espaço Ciclo no Rio Janeiro, palestrante e supervisora clínica e de Grupos de Estudo em Terapia Cognitivo