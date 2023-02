É possível perder um imóvel por conta de dívidas? Descubra o que fazer

Issei Yuki Júnior. Foto: Divulgação

Perder um imóvel é um pesadelo para qualquer pessoa. Além de representar um prejuízo financeiro, é também uma perda emocional, já que muitas vezes esse imóvel representa um lar, um patrimônio construído com muito esforço e dedicação ao longo dos anos. Infelizmente, as dívidas são uma das principais causas de perda de imóveis. Mas como isso pode acontecer? E o que fazer para evitar e reverter essa situação?

A perda de um imóvel por conta de dívidas pode acontecer de diferentes maneiras. Uma das mais comuns é a inadimplência em relação às prestações de financiamentos imobiliários. Se o proprietário não pagar as parcelas devidas, o banco pode tomar o imóvel como forma de quitar a dívida. Nesse caso, o processo é judicial e só ocorre após diversas tentativas de negociação e acordo.

Veja só o que diz a lei: depois de três parcelas em atraso no financiamento imobiliário, a instituição financeira poderá tomar o imóvel. O máximo de atraso que pode acontecer representa o não pagamento de três parcelas.

Outra forma de perder o imóvel é por meio de penhora, que pode ocorrer em caso de dívidas trabalhistas, fiscais ou mesmo de condomínio. Nesse caso, um oficial de justiça pode determinar a penhora do imóvel como forma de garantir o pagamento da dívida.

Você também deve saber que há ainda a possibilidade de perda do imóvel por meio de execução hipotecária, que ocorre quando o proprietário deixa de pagar um empréstimo com garantia de hipoteca. Nesse caso, o credor pode levar o imóvel a leilão para recuperar o valor emprestado.

Independentemente do motivo, a perda de um imóvel é uma situação muito delicada. Mas, se isso acontecer, é possível tentar reverter a situação. Uma das possibilidades é negociar com o credor e tentar um acordo de renegociação da dívida. Essa é uma opção interessante, principalmente se a dívida ainda estiver em um estágio inicial.

Outra alternativa é buscar ajuda profissional, você pode contratar um advogado especializado. Esse profissional poderá avaliar sua situação e, caso haja alguma irregularidade no processo de perda do imóvel, entrar com medidas judiciais para reverter a situação.

No entanto, a melhor forma de evitar a perda do imóvel é tomar providências preventivas. A primeira delas é manter as contas em dia e evitar o endividamento excessivo. Se você tem um financiamento imobiliário, por exemplo, certifique-se de que as parcelas cabem no seu orçamento e que você não terá problemas para honrá-las.

Outra medida importante é manter os documentos do imóvel em dia e em um local seguro. Dessa forma, você terá mais facilidade para comprovar a sua propriedade em caso de qualquer problema.

Além disso, é importante ficar atento às notificações judiciais e tentar resolver os problemas o mais rápido possível. Se você perceber que não conseguirá pagar uma dívida, é importante buscar ajuda profissional para tentar chegar a um acordo antes que a situação se torne irreversível.

Enfim, a perda de um imóvel por conta de dívidas é uma situação delicada, mas que pode ser evitada com medidas preventivas e com a busca por ajuda profissional caso seja necessário. É importante manter o controle financeiro e buscar negociar com os credores em caso de problemas, para evitar que a situação se torne irreversível.

Saiba que, se a perda do imóvel se tornar inevitável, é fundamental que você busque ajuda especializada para tentar reverter a situação. Porém, a melhor forma de evitar problemas é estar atento às finanças e buscar soluções antes que a dívida se acumule e se torne um problema maior.

*Issei Yuki Júnior, graduado em Direito pela Universidade São Francisco com especialização em Direito de Família e Sucessões. Atua nas áreas de Direito Civil e Processual Civil, Família e Sucessões, Direito Condominial, Direito do Consumidor. Fundador e advogado proprietário do Escritório Yuki Advogados em 2006. Atualmente Yuki, Lourenço Sociedade de Advogados