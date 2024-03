Negligenciam-se as competências socioemocionais e não se avalia a vocação, o compromisso com a ética, a sensibilidade, a empatia, a compaixão. Profissionais que trabalham com o direito devem ser amigos das pessoas. Devem se compadecer das misérias humanas. Devem se colocar na condição das partes. Por isso é que se tem insistido tanto no consequencialismo: avaliar com serena racionalidade qual será o impacto de qualquer decisão no mundo real.

Um concurso que levasse em consideração competências hoje ignoradas, proveria as carreiras jurídicas estatais de pessoas mais sensíveis. E uma Justiça rígida, inflexível, automática, afinada apenas com a técnica, é capaz de causar mais injustiça do que solucionar controvérsias que angustiam os aflitos em busca da porta derradeira, o Judiciário.

A exigência de um exame prévio, para unificar os critérios de seleção em todo o Brasil é um passo tímido. Prevalece a avaliação de conhecimento formal, com desprezo às qualidades essenciais. Por que não avançar para uma preparação, assim como ocorre com a diplomacia, com as Forças Armadas e com os Seminários da Igreja Católica? Afinal, já existem boas Escolas da Magistratura, que poderiam se encarregar do preparo desses profissionais dos quais vai depender a liberdade, o patrimônio e a honra dos cidadãos que os remuneram.

Enfim, são anseios utópicos, porque prevalece a resignação com o modelo e qualquer mudança parece traumática para a mentalidade congelada e presa à formatação medieval.