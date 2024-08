‘É pra limpar os três poderes, derrubar tudo’; leia as mensagens de ‘Fátima Tubarão’ no 8 de Janeiro

As informações constam do voto do ministro Alexandre de Moraes que abriu nesta sexta-feira, 2, o julgamento que pode levar à condenação de Fátima de Tubarão. Os ministros têm até a próxima sexta-feira, 9, para depositar seus votos sobre o caso. Ela é acusada dos crimes de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Em depoimento prestado à Justiça – uma das últimas fases do processo antes do julgamento – Fátima alegou que foi para Brasília no dia 6, pela noite, para o acampamento montado em frente ao QG do Exército. Ela disse que seu objetivo era “conversar” com Moraes, para que o ministro lhe apresentasse “o código-fonte” das urnas eletrônicas. Ainda de acordo com a ré, o plano inicial era conversar com Moraes na segunda-feira.

Segundo Fátima, no domingo, dia 8, “um carro de som avisou no acampamento de Brasília que havia chegado a hora”. Ela narrou que, ao meio dia, autofalantes reproduziram a mensagem “para que fossem até a Praça dos Três Poderes, onde haveria a “melhor picanha”, onde se deslocariam por dez quilômetros a pé para visitar a casa que era do povo”.

Alegou que quando chegou à Praça dos Três Poderes “tudo já estava quebrado” e por isso se considera “vítima de uma armadilha”. Negou ter a intenção de depor o Presidente da República.