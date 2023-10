‘É pro Exército vim, mô’: mensagens e fotos indicam estratégia de radicais do 8/1

Mensagens e fotos viram provas centrais em ações sobre 8 de janeiro Foto: Reprodução

Quando em meio à euforia dos atos de 8 de janeiro, radicais que invadiram as sedes dos Três Poderes não contavam que as imagens e vídeos feitos naquele dia em Brasília se tornariam as provas centrais nas ações penais que lhes impõe penas de até 24 anos de prisão. Dados extraídos dos celulares dos réus pela ofensiva golpista – mídias, geolocalização e mensagens – são considerados os registros dos crimes cometidos no 8 de janeiro e comprovantes da ‘participação ativa’ dos acusados nas depredações das dependências do Executivo, Legislativo e Judiciário.

As imagens dos golpistas constam dos votos apresentados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos sobre os atos de 8 de janeiro. Os primeiros três processos que versam sobre a ofensiva antidemocrática foram analisados no plenário físico do STF, o que colocou as fotos e mensagens guardadas pelos radicais sob os holofotes da TV Justiça. Já nos julgamentos seguintes, as imagens ficaram acessíveis a partir do plenário virtual do STF, onde os ministros analisam, em levas, as ações que podem colocar os extremistas na prisão definitivamente.

No caso de Matheus Lima de Carvalho Lázaro – jovem de 24 anos condenado a 17 anos de cadeia – pesaram os vídeos e imagens encaminhados à companheira Kimberly, contato identificado em seu celular como ‘amor’. Ele manteve a namorada a par do que acontecia na Praça dos Três Poderes, encaminhando gravações e áudios. Em um deles, relata: “Eu to aqui na entrada, foi onde eles invadiram primeiro. A Polícia recuou porque é muita gente”.

Em outra mensagem, Matheus diz que ‘é pra quebrar, pra dar desordem’. “Pro exército vim, mô”, diz. “Isso não é vandalismo. Se for pra quebrar... É que eles não quebraram ainda ali o que eles querem. Era pra quebrar tudo, eles que não deixaram. Porque tem que quebrar tudo, pra ter reforma, pra ter guerra amor. Guerra, pro exército entrar... entendeu? A gente tem que fazer isso aí pro exército entrar e todo mundo ficar tranquilo”.

No caso do réu Reginaldo Carlos Begiato Garcia, os investigadores puderam reconstruir seus passos até sua detenção, no Plenário do Senado, com os dados extraídos de seu celular. No aparelho, a PF encontrou fotos e vídeos que o réu fez invadindo o Congresso – o que para Alexandre de Moraes demostra a ‘ciência da conduta criminosa’. Na gravação, Garcia diz: “é assim que se faz, vamos retomar o Brasil”.

Com a geolocalização do aparelho, a PF constatou que o acusado chegou a Brasília em 6 de janeiro, inclusive marcando presença no acampamento golpista montado em frente ao QG do Exército – onde ele fez fotos. Em vídeo, Garcia inclusive relatou como a comida chegava até o acampamento, registrando diversos quilos de carne que abasteceriam o local.

A Polícia Federal também conseguiu constituir os passos de Fernando Kevin, desde sua chegada no acampamento golpista, no dia 7, até à entrada no Palácio do Planalto. Ao chegar em Brasília, ele gravou um vídeo afirmando que filmaria a intentona golpista, sem mostrar o rosto. “Simplesmente porque nós não viemos pra cá pra brincadeira. Nós viemos para guerra, realmente é isso!”

Alexandre de Moraes ressaltou, em seu voto, como, da análise de conteúdo do celular de Fernando Kevin, ‘facilmente se verifica a sua adesão ao movimento extremista que se instalou no País ao filmar o deslocamento das pessoas em direção à Praça dos Três Poderes’.

Em um dos vídeos, ele diz: “O povo está marchando para Brasília porque estão dizendo: ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil! Acabaou! Acabou a mamata desses corruptos! Comunistas! Que querem travestir nossas crianças e acabar com o nosso futuro! O povo hoje diz: Basta! Chega! O povo vai tomar o poder! E se as Forças Armadas quiserem nos apoiar, estaremos aqui de braços abertos para recebe-la”.

Mídias que ‘sinalizam intenso engajamento ao movimento golpista, desde a proclamação do resultado das eleições gerais de 2022 e sua atuação criminosa no dia 8′ pesaram contra Raquel de Souza Lopes. Em seu celular foram encontradas imagens que reportam a ‘atos de tomada de poder pelo povo, invasão de Brasília, intervenção nos Poderes, voto auditável’, segundo o voto de Moraes.

A mulher fez um vídeo no acampamento em frente ao QG do Exército. Ela também tirou fotos e fez vídeos afirmando: “como eu achava que ia dar, deu pau aqui; o povo subiu e quebrou tudo; o povo subiu a rampa; comunismo aqui não; eu subi a rampa”. Ela também se filmou dentro do Planalto, ‘comemorando a entrada no prédio, inclusive no gabinete presidencial’.

As informações coletadas nos celulares dos golpistas levaram à conclusão, pelo ministro Alexandre de Moraes, de que os réus buscavam ‘em claro atentado à democracia e ao Estado de Direito, a realização de um golpe de Estado com decretação de ‘intervenção federal’, invadindo prédios públicos na Praça dos Três Poderes, tudo para depor o governo legitimamente eleito, com uso de violência por meio da depredação do patrimônio publico e ocupação dos edifícios sede dos Três Poderes.

Além disso, perfis genéticos encontrados em prédios públicos assim como imagens das câmeras de segurança do Planalto, STF e Congresso são elementos que pensam contra os denunciados.