Novo juiz da Lava Jato manda Eduardo Cunha devolver seis carros de luxo

Ex-deputado tem cinco dias úteis para apresentar e depositar judicialmente veículos confiscados em uma das fases da Operação em 2016; frota que inclui dois Porshe foi bloqueada, mas continuou com a família do ex-presidente da Câmara, que recebeu autorização do então juiz Sérgio Moro para usar os carros, desde que não fossem vendidos