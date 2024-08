Efeito Toffoli: juiz tranca ação da finada Lava Jato por fraudes de R$ 1,1 bi na Braskem

A ação penal foi aberta a partir de uma denúncia da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba que atribuiu aos executivos e ao advogado um esquema ilegal de fraudes em contratos e evasão de divisas que, nos cálculos dos procuradores, teria desviado mais de R$ 1,1 bilhão, entre 2006 e 2014. Todos negam irregularidades.

COM A PALAVRA, AS ADVOGADAS FLÁVIA RAHAL E CAMILA VARGAS DO AMARAL, QUE REPRESENTAM MARCELA ANDRADRE

“Respeitada profissional e reconhecida no mercado por sua competência e idoneidade, Marcela foi o pilar de caráter e sustentação que garantiu a confiabilidade do sistema financeiro no grupo empresarial, no período mais difícil de sua história. A decisão coloca um ponto final a uma injustíssima acusação que se arrastava há muitos anos, e que inseriu Marcela em uma história fantasiosa, fruto de um ilegal padrão de comportamento do Ministério Público Federal e do então juiz Sérgio Moro ao longo da Operação Lava Jato”.