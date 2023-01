Efeitos econômicos dos atos golpistas

José Augusto Gaspar Ruas. FOTO: DIVULGAÇÃO

Os ataques criminosos realizados em Brasília no último domingo ainda terão de ser investigados e esclarecidos. É preciso ter clareza sobre os organizadores, indo para além das punições imediatas sobre a turba enraivecida, bucha de canhão do golpismo. Encontrar os organizadores, colaboradores, mentores intelectuais e financiadores permitirá avançar sobre os contornos efetivos dos planos associados às ações de domingo, inclusive sobre outras ações planejadas.

É preciso ser claro. Até o momento, as questões econômicas são secundárias. Mesmo os mercados de valores, em geral exageradamente sensíveis a notícias ruins, subiram nos dias subsequentes. Além disso, ao contrário do que enfatizam alguns, o principal revés do ataque de domingo não foi o patrimônio destruído. Ainda que a magnitude do vandalismo e a importância histórica das obras destruídas sejam incomparáveis, não é o cálculo do gasto com sua reforma que merece preocupação. O que efetivamente merece escrutínio público são a simbologia política e a finalidade do ataque. Sobre a simbologia, muito vem sendo dito. A caracterização como terrorismo ou como ataque ao Estado Democrático de Direito tem sido amplamente difundida, mobilizado consensos, inclusive, com parte dos oposicionistas ao governo.

Mas a economia não esta completamente afastada dos eventos. As evidências acumuladas desde domingo apontam para uma plano com finalidade de criar caos. Ataques e bloqueios a refinarias e vias públicas, além do pânico e demonstração de força, tinham como evidente objetivo o desabastecimento de combustível e embaraço aos transportes. Boa parte destes intentos foi debelada. Nesta terça, a queda de uma torre de Itaipu com indícios de ataque aponta para a mesma direção: os golpistas planejam criar constrangimento a infraestruturas e gerar medo.

Desde a primeira greve de caminhoneiros, ainda durante o governo Temer, ficou evidente o potencial deste tipo de ação sobre setores de infraestrutura. Se não controlados, tais ataques podem efetivamente prejudicar a economia de regiões inteiras e, nacionalmente orquestrados, do país todo.

Do ponto de vista político, o ataque de domingo pode se tornar um grande equívoco para o bolsonarismo. A reação já tem produzido fissuras na articulação da direita e, ao reduzir os pontos de divergência entre os poderes e governos subnacionais, pode colaborar com o sucesso na implementação de planos e projetos do novo governo. O ministro Haddad reforçou que o cronograma para apresentar seu plano de ação não será afetado. Lula, na reunião histórica desta segunda, tornou público o interesse em colaborar com projetos e obras de governadores.

Por outro lado, caso sejam afastados de seus interlocutores na política tradicional, os golpistas radicais poderão apostar ainda mais em uma tática kamikaze de ataques à infraestrutura. De certo, seria um evento inédito em nossa história. Há alguns anos, impensável. Mas seria um erro ignorar, mais uma vez, o risco de ações violentas.

Neste sentido, ainda permanecem abertas as possibilidades de repercussão econômica dos eventos transcorridos desde domingo último. Ao que tudo indica, as consequências políticas podem favorecer a execução de ações e políticas mais integradas, fortalecendo a economia nacional. Contudo, para que tal prognóstico se efetive, será preciso desvelar e punir, na forma da lei, os organizadores e mentores intelectuais do atos golpistas. Somente assim evitaremos uma escalada de cunho terrorista com efeitos deletérios sobre a ordem econômica nacional.

*José Augusto Gaspar Ruas, doutor em economia pela Unicamp, professor e coordenador do curso de Ciências Econômicas da Facamp