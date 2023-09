Emojis no Poder Judiciário

Patrícia Helena Marta Martins e Fernanda de Paiva Leite Foto: Divulgação

Segundo a revista The News Scientist, 90% dos usuários de redes sociais utilizam a comunicação via emoji; são aproximadamente 6 bilhões de mensagens eletrônicas diárias contendo essas pequenas imagens digitais em seus conteúdos.

Ainda, dados indicados no relatório “The Emoji Trend Report 2022″ estimam que 75% dos usuários globais da internet enviam mais de 50 emojis por dia em suas mensagens e a maioria deles está aberto a novas formas de uso dos símbolos em suas atividades cotidianas, como para confirmar presença em eventos e enviar e receber pagamentos.

A popularidade de tal comportamento é reforçada na pesquisa “O Efeito Emoji”, a qual relata que 82% dos brasileiros preferem expressar sentimentos na internet por meio desses símbolos, por permitirem uma comunicação mais honesta e autêntica no ambiente digital.

Em decorrência do uso massivo de emojis como ferramenta de autoexpressão e da sua inegável importância para a comunicação moderna, começa a surgir uma forte discussão sobre as suas implicações legais, especialmente quando usados em comunicações envolvendo negócios jurídicos.

Em pesquisa realizada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as ferramentas de busca “banco de sentenças” e “jurisprudência” identificaram 33 decisões judiciais contendo as expressões “emoji” e “contrato”, sendo 20 sentenças e 13 acórdãos.

Os primeiros casos surgiram em 2018 e há uma evolução temporal do tema, com o aumento dos números de decisões judiciais progressivamente.

Em 16 decisões objeto da pesquisa (48%) não há discussões relevantes sobre o tema; emojis aparecem apenas em transcrições de mensagens eletrônicas ou em expressão integrante de marca ou título de filme, não tendo sido avaliados como símbolos representativos de ideia, expressão, emoção ou comportamento.

Por outro lado, em 17 decisões analisadas (52%), o emoji figura como ponto central da controvérsia, contribui para a compreensão do contexto fático do caso e, consequentemente, para o resultado da decisão.

Dentre essas decisões relevantes, há três tendências: em 10 casos o emoji foi utilizado como argumento de aceite ou concordância do negócio jurídico; em 5 processos ele é parte de comentários considerados ofensivos ou jocosos, a ensejar indenização; e em 2 casos, ele integra descrições de perfis de usuários em redes sociais que geram consequências jurídicas.

Em um dos processos analisados, emoji de “joia” usado como resposta ao comprovante de pagamento encaminhado pela ré foi utilizado pelo juiz para concluir que, se houvesse outros créditos a receber, a credora teria sinalizado no momento da resposta e não enviado um símbolo que comumente visa expressar concordância. Ou seja, o símbolo de “joia” serviu como manifestação de quitação em favor do devedor.

Já em outro caso envolvendo discussão de contratação e cancelamento de pacote de viagem, um emoji de sorriso foi interpretado como confirmação da contratação, gerando indenização pelo cancelamento injustificado das reservas por parte do agente de viagem.

Em ambos os casos os emojis foram interpretados em juízo como hábeis a demonstrar concordância e aceite pelo seu remetente. Em conjunto ao contexto das conversas, a interpretação do significado dos símbolos foi essencial para o resultado das decisões.

Canadá e Israel já tiveram a formação de precedentes similares a partir de casos levados a juízo que concluíram que os emojis podem ser interpretados como uma forma válida de expressar consentimento e intenções, inclusive para a confirmação de acordos e contratações, substituindo a mensagem escrita.

No Direito brasileiro, o Código Civil estabelece que a validade de um negócio jurídico não depende de forma especial, exceto quando a lei expressamente exigir. Logo, em princípio, não há óbice legal para que um emoji utilizado comumente para expressar aceite, como sinais de positivo, sorriso e aperto de mãos, seja interpretado como uma manifestação de consentimento em negócios jurídicos.

A tendência é que processos envolvendo emojis continuem crescendo. Comunicações eletrônicas, ainda que informais, podem gerar consequências jurídicas sérias, pelo que se recomenda cautela e diligência em seu uso.

*Patrícia Helena Marta Martins, sócia na área de Tecnologia e Inovação no TozziniFreire Advogados; e Fernanda de Paiva Leite, advogada no TozziniFreire Advogados