Empoderamento feminino e desigualdade de gênero: empregabilidade, cuidados domésticos e independência financeira

Mariana Chaimovich e Thaís Zappelini. Foto: Arquivo pessoal

Muito se tem falado sobre o significado da expressão "empoderamento feminino", sem que se precise a sua definição. Empoderamento não pressupõe mera atitude positiva em relação às mulheres, mas se relaciona com a atitude de maximizar oportunidades e, com isso, contribuir para mudanças que culminem em acesso mais igualitário a pessoas de todos os gêneros, em recursos que confiram condições mais dignas de vida e garantam a efetivação de direitos.[1] A igualdade de gênero é, inclusive, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODSs) no Brasil, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) para a Agenda 2030 no país.[2]

Estruturar uma agenda de reformas para possibilitar às mulheres acesso e direitos iguais aos recursos econômicos; não só reconhecer, mas valorizar o trabalho doméstico (função invariavelmente não remunerada); promover políticas de proteção social e responsabilidade compartilhada dentro e fora de casa são algumas das metas globais que remetem a esses ODSs. Infelizmente, os direitos econômicos e sociais das mulheres são os que menos avançaram nas últimas décadas. Apesar dos diversos desafios, uma série de políticas públicas, econômicas e sociais impulsionou o avanço das mulheres brasileiras. De acordo com a ONU, em perspectiva comparada, elas foram as maiores beneficiárias de políticas de inclusão social, acesso à terra, água e luz, moradia e mercado de trabalho.[3] A existência de políticas públicas, no entanto, precisa ir além do papel.

O empoderamento feminino não se confunde, mas possui relação íntima com a independência financeira: ao não dependerem de terceiros para suprir suas necessidades de sobrevivência, as mulheres são capazes de fazer escolhas melhores, seja por uma vaga melhor remunerada e com atribuições que se adequem ao seu perfil, seja para sair de um relacionamento psicológica ou fisicamente abusivo. Então, surge a pergunta: como podemos trabalhar em prol do empoderamento feminino?

Estamos iniciando, no âmbito do Instituto de Estudos Estratégicos de Tecnologia e Ciclo de Numerário, o ITCN, projeto sobre o empoderamento feminino através da conscientização a respeito da posição que as mulheres ocupam em nossa sociedade, seja abordando temas como educação financeira, seja discutindo o papel dos setores público e privado na garantia de melhores condições para essa parcela da população. Partindo de uma Agenda de Pesquisa sobre mulheres e sua relação com o dinheiro, que engloba a violência patrimonial, o uso do dinheiro pelas populações vulneráveis e nos setores periféricos do país, promovemos eventos sobre tais questões, como webinares e mesas de debates, com pesquisadoras que estudam temas de pesquisa correlatos.[4]

Sob a perspectiva econômica, o empoderamento remete à superação de barreiras e melhores condições no mercado de trabalho. Isso passa por inúmeros componentes que exacerbam a desigualdade de gênero em nossa sociedade. Neste artigo, vamos destacar três deles: empregabilidade e salários, cuidados domésticos e independência financeira.

Empregabilidade e Salários

Segundo o IBGE, as pessoas ocupadas são aquelas que estão empregadas e que trabalham por uma quantidade de horas considerada suficiente. É importante diferenciar as pessoas desocupadas, desalentadas e subocupadas. As desocupadas são pessoas que, apesar de não possuírem, de fato, um emprego, tomam providências para encontrá-lo e estão disponíveis para assumi-lo, caso encontrem trabalho. As pessoas subocupadas, por sua vez, são aquelas que possuem uma ocupação de poucas horas e, como consequência, renda insuficiente para suprir suas necessidades. Finalmente, as desalentadas são pessoas que gostariam de trabalhar, mas que não realizam buscas efetivas por emprego por algum motivo não especificado.[5]

O cruzamento das pesquisas "PNAD Contínua de 2017 a 2021" e "Pandemia na Favela: a realidade de 14 milhões de favelados no combate ao novo Coronavírus" sugere que a taxa de desocupação de mulheres negras é duas vezes maior do que a de homens brancos. Essa mesma proporção se repete ao compararmos a quantidade de indivíduos com emprego formal nas comunidades e fora delas. Existem diversos componentes para essa desigualdade, que não é encontrada apenas fora de casa, como se verá adiante.

Cuidados Domésticos

A divisão do trabalho doméstico e das atividades de cuidado, com cônjuges, filhos ou mesmo com parentes mais velhos, chega a ser quatro vezes maior para as mulheres do que para os homens. Pesquisa da professora Jordana de Jesus, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, constatou que essa distância atinge o auge na faixa dos 30 anos, quando as mulheres dedicam quase 30 horas semanais aos afazeres domésticos, enquanto os homens gastam apenas 7 horas com essas tarefas.[6] A pesquisa ressalta que o auge das tarefas domésticas vem, justamente, em faixa etária na qual, além de ter filhos, as mulheres vivem o auge da sua carreira, fator que certamente dificulta a ascensão profissional.

A independência financeira das mulheres impacta nas chances de investimento na carreira e, também, de poder contar com a ajuda de creche ou de escola para os filhos, ou mesmo alguém que a auxilie em tarefas de cuidados de forma remunerada. Para muitas delas, é necessário abrir mão da carreira para exercer essa função. De acordo com a professora da Universidade Federal Fluminense e economista Hildete de Mello, dentre as mulheres de rendimento alto, 56% delas colocam os filhos na creche, ao passo que as mulheres pobres não têm essa alternativa e as que se encontram em camadas médias simplesmente se retiram do mercado de trabalho. Basicamente, porque os salários não compensam os gastos com o ensino das crianças. Para pensarmos em políticas públicas que empoderem as mulheres, é preciso pensar em ensino em tempo integral.

Independência Financeira e empoderamento feminino

Mulheres financeiramente independentes, seja de suas famílias ou de seus parceiros, têm maior liberdade de escolha. Isso é verdade para todos. Por que, então, falar especificamente nesse tema voltado para mulheres?

É importante lembrar que muitas mulheres se mantêm em relacionamentos abusivos pelo fato de não conseguirem prover para si ou para aqueles que dependem delas. Essa emancipação passa por diversos obstáculos: a chamada "penalização profissional da maternidade" dificulta não apenas a manutenção no emprego das mulheres-mães, muitas das quais são demitidas no retorno da licença maternidade; mas também diminui a perspectiva de aumento dos salários de mulheres com filhos de até 6 anos. As dificuldades das mulheres não se encerram durante as décadas nas quais elas são economicamente ativas: com maior expectativa de vida (até 79,1 anos, contra 71,9 dos homens, segundo o IBGE), elas estão sujeitas a uma velhice mais pobre caso não poupem dinheiro destinado especificamente para este fim.[7]

Para pensarmos em políticas públicas e em avanços que saiam do papel visando o empoderamento feminino, trabalhar em uma única frente não é suficiente, uma vez que os problemas são multifacetados. Pensar em educação financeira e em como possibilitar que as mulheres sejam autossuficientes passa por uma série de desafios. Hoje, contamos com pesquisas nos campos demográfico e sociológico que têm conseguido mapear uma série de aspectos aos quais, antes, não tínhamos acesso. Mas ainda há muito a ser feito. Caso contrário, os ODSs nunca serão atingidos.

*Mariana Chaimovich é advogada, legal advisor no ITCN (Instituto de Estudos Estratégicos de Tecnologia e Ciclo de Numerário), colaboradora do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV Direito SP, doutora pelo Instituto de Relações Internacionais da USP e mestra em Direito Internacional pela mesma instituição

*Thaís Duarte Zappelini é advogada, consultora de Relações Governamentais no ITCN (Instituto de Estudos Estratégicos de Tecnologia e Ciclo de Numerário), pesquisadora do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV Direito SP, doutora e mestra em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)

