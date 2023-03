Empregados podem ser penalizados por descumprimento à LGPD

Evelyn Rolo. Foto: Divulgação

Numa recente sentença proferida nos autos de uma Reclamação Trabalhista, a juíza Edite Almeida Vasconcelos da 81ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu o pedido feito em contestação pela reclamada, uma empresa do setor de saúde, e entendeu que houve violação direta à Lei Geral de Proteção de Dados ("LGPD") por parte do empregado que juntou aos autos provas contendo dados pessoais sensíveis de terceiros. De acordo com a juíza, o ato do empregado configura falta grave passível de justa causa.

No começo de 2021, o reclamante, um enfermeiro que trabalhava em uma rede de hospitais em São Paulo, ajuizou uma ação trabalhista em face do seu empregador, pedindo rescisão indireta do contrato de trabalho com base no art. 483, inciso "a" e "d" da CLT, alegando ter sido obrigado a trabalhar em jornadas exaustivas. Para comprovar as suas alegações de trabalho excessivo, o reclamante juntou aos autos do processo planilhas do Sistema de Gerenciamento de Internação, que continham dados pessoais de pacientes da Reclamada.

Em sua defesa, a reclamada apresentou um "Pedido Liminar de Proteção de Dados" indicando que ao juntar as planilhas contendo dados pessoais aos autos do processo, o reclamante estaria dando publicidade a informações sensíveis de pacientes da reclamada, o que constituiria uma falta grave, vez que o reclamante assumiu a obrigação de zelar pela proteção dos dados dos pacientes e clientes da reclamada. Por fim, a reclamada pediu a dispensa por justa causa do empregado.

A Juíza da 81ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu a falta grave cometida pelo trabalhador nos autos da reclamação trabalhista e deferiu o pedido da empresa de aplicação de justa causa sob o fundamento de que houve, de fato, violação à LGPD quando da juntada de documentos sensíveis de pacientes da empresa. Segundo a magistrada, o empregado violou a intimidade e privacidade de terceiros e utilizou dados sensíveis de forma ilícita, dados estes obtidos exclusivamente por conta da função e do cargo do reclamante, não se tratando de dados públicos.

Sob o ponto de vista de Proteção de Dados, vale destacar que essa decisão segue o padrão das interpretações conduzidas pelos tribunais brasileiros, ao citar a LGPD de forma incidental, sem discorrer sobre seus artigos ou princípios especificamente. Vale lembrar que em pesquisa recente conduzida pelo Centro de Direito, Internet e Sociedade (CEDIS-IDP) do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e o Jusbrasil, ficou claro que as interpretações da LGPD nos tribunais ainda são incidentais e pouco aprofundadas. A pesquisa indica que durante o primeiro ano de vigência da LGPD: 53,4% dos processos que trataram a LGPD apenas mencionaram a lei e 27,1% trataram a LGPD de forma incidental. A perspectiva é de que esse cenário seja transformado pela crescente atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados em âmbito regulatório.

Ainda, essa decisão suscita a questão da adequação à LGPD dos processos e sistemas eletrônicos judiciais, principalmente considerando o princípio da publicidade processual pautado no art. 5º da nossa Constituição, que tem como fundamento base a transparência da coisa pública, necessária ao estado democrático de direito.

Este princípio deve ser modulado em conjunto com outro direito previsto no art. 5º da Constituição e base da LGPD: o direito à privacidade. Nessa linha, é importante que sejam estabelecidos procedimentos que garantam a privacidade de titulares mencionados nos processos, sejam eles partes, testemunhas ou parte das provas, como no caso acima, sem que a publicidade dos processos seja prejudicada. Para isso, é recomendável que os advogados das partes em ações judiciais tenham o cuidado de requerer o imediato sigilo dos documentos juntados aos autos e que contenham dados pessoais e sensíveis de terceiros. Alternativamente, provas importantes para a instrução do processo que contenham dados pessoais que sejam irrelevantes ao processo em si, deveriam, em tese, passar por uma anonimização, isto é: retirar o caráter identificável da pessoa em observância à LGPD e ao princípio democrático da publicidade processual.

Todavia, apesar dos esforços do CNJ de adequação à nova lei, ainda não é claro quais seriam os procedimentos necessários para garantir a observância dos princípios da LGPD no processo em si, e, principalmente se constituiria obrigação das partes ou dos próprios tribunais.

Em alguns países europeus, como na França, o princípio da publicidade processual abrange somente as decisões judiciais, sendo o restante do processo acessível somente às partes, ou seja, as provas do processo não são públicas. Isso tem como base o art. 6-1 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH) que prevê que os julgamentos devem ser públicos, observadas as restrições necessárias para a preservação da vida privada.

De toda forma, à medida que a conscientização pública sobre a LGPD e as instruções por parte da ANPD avancem, é esperado que tenhamos avanços na compatibilidade entre a publicidade processual e a proteção aos dados pessoais no âmbito do processo judicial.

*Evelyn Rolo, sócia de Bronstein, Zilberberg, Chueiri & Potenza Advogados