Empresária de Minas acusa conselheiro da OAB de ‘estelionato amoroso’ e pede anulação de acordo

Acusado pela influenciadora Luiza Rodas, sua ex-namorada, de suposta difamação e ameaça de divulgação de fotos íntimas, o conselheiro federal da OAB Marcelo Tostes - afastado do cargo por 45 dias, a seu próprio pedido - também é alvo de um processo movido por uma empresária de Minas, Mônica Maria Gonçalves Cançado, que narra ‘graves ameaças, violência física, psicológica e injusta coação’ na celebração de um acordo com o advogado. Ela alega ter sido vítima de ‘estelionato amoroso’.

PUBLICIDADE Tostes nega enfaticamente ameaças à Luiza e afirma que não tem posse de imagens íntimas com a influencer. Também rechaça as acusações de Mônica. Ao Estadão, o advogado negou ter coagido ou ameaçado a empresária, refutando a alegação de que teria ‘seduzido’ Mônica. Segundo ele, a alegação ‘tem o claro intuito de distorcer os fatos’. A defesa também nega que o advogado tenha mantido qualquer ‘relacionamento amoroso’ com Mônica. Os dois casos, o de Luiza e o de Mônica, tramitam em foros distintos. A denúncia de Luiza está sob crivo da Vara da Família da Região Oeste, no Butantã, em São Paulo - a juíza Rafael Caldeira decretou medidas protetivas em favor de Luiza, proibindo o conselheiro da Ordem de chegar perto dela ou de manter contatos com seus amigos. O caso de Mônica está na alçada da Justiça de Minas.

A ação movida por Mônica Maria Gonçalves Cançado pede a anulação de um acordo com o advogado, fechado para encerrar uma sociedade e um negócio envolvendo terreno que ela havia herdado do pai, o qual se transformou em loteamento. Mônica sustenta que foi ‘seduzida’ por Tostes e que fechou acordo com ele ‘sob ameaças físicas e psicológicas graves’.

O advogado Rafael Vieira Fernandes, que representa Mônica, sustenta que Tostes ‘agiu com excesso de poderes e ferindo eticamente a relação ‘advogado-cliente’’.”

Fernandes afirma que a herdeira ‘confiou completamente nas orientações do seu amigo, advogado e amante’ e que Tostes ‘se aproveitou da relação de confiança estabelecida para redigir instrumentos leoninos’ que culminaram no acordo.

Argumenta ainda que Mônica havia ‘tomado coragem de revelar as agressões e ameaças sofridas’ às vésperas da homologação do pacto.

A empresária narra ter sofrido ‘ameaças’ via Whatsapp - mensagens que, segundo seu advogado, ‘demonstram a fúria de Tostes contra a herdeira, objetivando forçá-la a aceitar o acordo’.

Em uma mensagem, o advogado escreve: “Espero que vc esteja preparada para embates diários, frequentar delegacias diversas pelos próximos 5 anos!! (sic)”.

PUBLICIDADE De acordo com a defesa de Mônica, O texto foi enviado após Tostes dizer que iria ‘acabar com o relacionamento empresarial’ da mulher com uma marca de enxovais, da qual ela é representante em Minas. Segundo a defesa de Tostes, o contexto da mensagem seria a descoberta, pelo advogado, de que a então sócia estaria negociando terrenos sem avisá-lo e recebendo valores em suas contas pessoais. “No tocante às mensagens expostas na petição inicial, Marcelo esclarece que, embora fosse seu direito representar Mônica criminalmente na delegacia de polícia por crime de estelionato, ele optou por resolver a questão comercialmente. Nunca houve coação ou ameaça por parte de Marcelo Tostes e vale ressaltar que ir à delegacia de polícia é um direito de quem é lesado”, indicou. O processo tramita desde dezembro de 2022 e foi movimentado pela última vez em janeiro. No dia 17 daquele mês, a juíza Claudia Helena Batista ‘organizou’ o processo, alterando o valor da causa para R$7.715.720,99.

Na ocasião, negou pedidos liminares de Mônica, que queria bloquear a venda de lotes de posse de Tostes. Também negou um pedido de Tostes para extinguir a ação. A magistrada foi quem homologou o acordo que está no centro da ação anulatória.

Na ação de Minas, a petição diz ainda que Mônica permaneceu ‘sob temor e injusta ameaça, em estado permanente de coação’ até o segundo semestre de 2021. Foi então que ela denunciou as supostas violências e ameaças à 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

Parecer do Ministério Público do Estado, juntado aos autos da ação em janeiro de 2023, indica que a Promotoria acompanha a investigação.

O inquérito foi aberto após a filha de Mônica, Maria, registrar um boletim de ocorrência sobre ‘violenta agressão física’ que teria sofrido de seu ex-marido Rodrigo Reis. A empresária classifica seu ex-genro como um ‘aliado infiltrado’ de Tostes em sua casa. Ela narra que o ex-marido de sua filha atuou como ‘parceiro’ do conselheiro da OAB.

Defesa

Tostes rechaça as acusações feitas pela ex-sócia, indicando que a dissolução da sociedade entre eles se deu após ‘evidência de atos ilícitos praticados por Mônica: comprovados desvios de receitas referentes à venda de 12 lotes para a conta pessoal dela’. O advogado ainda narra a ‘realização de pagamentos pessoais dela com recursos da sociedade’ (leia a íntegra da noa ao final da reportagem).

A defesa de Tostes indicou à reportagem que o caso da sociedade com Mônica foi o único negócio do advogado que chegou à Justiça e foi encerrado com um acordo entre as partes - o qual a empresária busca sustar. De acordo com os advogados do conselheiro afastado da OAB, Tostes não participou das tratativas do acordo, cujos detalhes foram acertados pelos advogados das partes, em reuniões em a presença das mesmas e com um mediador.

Ainda de acordo com a banca, o advogado estava em uma posição ‘mais frágil’ no negócio, vez que todo o empreendimento estava no nome da empresária, assim como a companhia que controlava o loteamento. A defesa indicou ainda que, até o ajuizamento da ação rescisória da sociedade - na qual foi firmado o acordo questionado atualmente - Tostes não havia recebido nenhum valor que havia investido no empreendimento.

Relacionamento

A petição inicial descreve que Mônica Gonçalves conheceu Tostes em 2010, em um evento em Tiradentes, no interior de Minas. A empresária conta que conheceu melhor o advogado e tornaram-se amigos. Depois, ela passou a contratar Tostes para alguns serviços jurídicos e assim ele se tornou o ‘advogado da família’, ‘solucionando litígios envolvendo os bens da família Gonçalves’.

Em 2013, o pai de Mônica faleceu e ela, filha única, assumiu os negócios da família. Foi nesse período que, segundo a defesa da herdeira, Tostes ‘aproveitou-se da sua juventude para seduzir’ a mulher ‘e propor-lhe negócios sobre os bens herdados’, em especial a ‘Fazenda Peixotas’, imóvel localizado em Itaúna. O conselheiro da OAB é 15 anos mais novo que Mônica.

Nesse contexto, a empresária assinou um ‘Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação’ para ‘regular a relação’ com o advogado. De acordo com o contrato, o objetivo da sociedade era a viabilização de empreendimento urbanístico composto por mais de 200 lotes.

O advogado de Mônica argumenta que Tostes a convenceu a ‘assinar todas as minutas firmadas, sob a promessa de que esta representaria proposta lídima e pautada na boa-fé e nos bons costumes’.

Sociedade e acordo

No bojo de tal sociedade, Mônica consta como ‘sócia ostensiva’ e Tostes ‘sócio participante’. No entanto, a empresária narra que o advogado ‘a todo momento tentava interferir na administração da sociedade, questionando forma de administração, indicando contratação de empresas para intervir nos negócios, se afastando e iniciando um comportamento cada vez mais agressivo e ameaçador’.

Marcelo Tostes teria começado a ‘pressionar’ Mônica, ‘exigindo valores supostamente aportados, com correções e juros abusivos, sem qualquer conexão com o fim do contrato e sem que as operações tivessem sido concluídas’.

A relação entre os dois terminou e logo foi ajuizada uma ação de dissolução societária. Em determinado momento do trâmite do processo foi celebrado um acordo entre Mônica e Tostes, para o encerramento da ação. O advogado da herdeira tenta anular o acordo, sob alegação de que foi firmado ‘diante de clara coação’.

Mônica cita ainda um dossiê técnico, encomendado por ela, que indica que o acordo ‘representou um desequilíbrio absurdo em benefício de Tostes’.

Segundo o advogado Rafael Fernandes a homologação do pacto se deu em ‘manifesto vício de consentimento, não se respeitando a autonomia da vontade da parte’, uma vez que Mônica teria sido coagida a assinar os documentos, ‘sob injustas ameaças’.

“Restando clara a nulidade do acordo firmado, vez que demonstrado que a assinatura do mesmo se deu sob injusta ameaça à integridade física e psicológica da representante legal e da sua filha, torna-se imperioso o reconhecimento judicial para que torne sem efeitos jurídicos todos os atos praticados após a homologação, retornando ao status quo ante”, anotou Fernandes.

Ameaças e ‘aliado infiltrado’

Mônica narrou à Justiça ameaças que atribui a Marcelo. Segundo ela, o advogado contava com um ‘aliado infiltrado’ em sua própria residência, seu ex-genro Rodrigo Reis.

Ela afirma que a relação entre Tostes e Reis só veio à tona após o acordo. Reis vivia na mesma casa com Mônica e sua ex-mulher, Maria.

Maria e Reis foram parceiros comerciais da construtora que está no centro do imbróglio, desde 2016, atuando na intermediação e venda de lotes.

Mônica Gonçalves relata que, após o acordo contestado judicialmente, o sucesso do ex-genro ‘começou despontar em Itaúna (MG) com a criação de uma empresa que construía imóveis nos lotes de Marcelo Tostes’.

“Resta evidente a parceria e o interesse mútuo entre os mesmos”, argumentou o advogado de Mônica à Justiça de Minas.

COM A PALAVRA, A DEFESA DE MARCELO TOSTES

Marcelo Tostes foi convidado pela sra. Mônica Maria Gonçalves Cançado no ano de 2013 para atuar como sócio investidor em um empreendimento imobiliário do qual ela era a sócia administradora.

A dissolução da sociedade entre eles aconteceu em 2019 após a evidência de atos ilícitos praticados por Mônica: comprovados desvios de receitas referentes à venda de 12 lotes para a conta pessoal dela. Ainda, houve a realização de pagamentos pessoais dela com recursos da sociedade.

O acordo de dissolução contou com a condução de um mediador e dos advogados das partes. Foi firmado por livre e espontânea vontade e homologado pela Justiça - tanto que Mônica não interpôs nenhum recurso

contra a decisão.

No tocante às mensagens expostas na petição inicial, Marcelo esclarece que, embora fosse seu direito representar Mônica criminalmente na delegacia de polícia por crime de estelionato, ele optou por resolver a questão comercialmente. Nunca houve coação ou ameaça por parte de Marcelo Tostes e vale ressaltar que ir à delegacia de polícia é um direito de quem é lesado.

Marcelo refuta que tenha “seduzido” a sra. Mônica. Tal alegação dela tem o claro intuito de distorcer os fatos.

No ano de 2022, ela intentou uma ação judicial para tentar questionar a validade do acordo. Não há qualquer plausibilidade nas alegações contidas nessa demanda, inclusive Mônica teve indeferida a liminar em que

solicita o impedimento dos lotes recebidos por Marcelo