Entenda a polêmica sobre o caso do jogador Robinho no STJ

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - A polêmica em torno do cumprimento de pena pelo jogador de futebol Robson dos Santos, o Robinho, gira em torno da possibilidade de de aplicação do instituto da execução de pena estrangeira quando o condenado for brasileiro nato. Na tarde desta segunda, 27, o subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos apresentou ao Superior Tribunal de Justiça um pedido de que o jogador seja citado - formalidade necessária para que ele seja incluído no processo - e cumpra a pena que lhe foi imposta em território nacional, se a Corte assim decidir.

O pedido desta segunda foi feito no âmbito do processo de homologação de sentença estrangeira de Robinho. Há pouco mais de um ano ele foi condenado a nove anos de prisão pela Justiça italiana, em última instância, pelo estupro de uma mulher de 22 anos dentro de uma casa noturna em 2013.

Em janeiro de 2022, Robinho foi condenado em última instância a nove anos de prisão pela Justiça da Itália ( Foto: Ivan Storti/Santos)

Embora o processo do STJ ainda não tenha sido decidido, o último despacho da presidente da Corte, Maria Thereza de Assis Moura, sinaliza a admissibilidade da sentença estrangeira e cita precedentes da Corte nesse sentido.

A execução de pena estrangeira é um instituto previsto dentro da Lei de Migrações, a mesma que disciplina o funcionamento da extradição. A interpretação jurídica mais comum entende que, nas duas situações, devem ser respeitados os mesmos requisitos - dentre eles, a proibição de aplicação a brasileiros natos. Logo, se o brasileiro nato não pode ser extraditado, ele também não poderia cumprir em território nacional uma pena estrangeira.

É nesse sentido que a discussão deve caminhar no STJ. No pedido desta segunda, o subprocurador Carlos Frederico Santos fundamenta que 'outros juristas, no entanto, a exemplo do professor Davi Tangerino, afirmam que a referida norma apenas condicionou a transferência de execução da pena à mera solicitação de extradição executória'.

Ele também cita um precedente da Corte de setembro de 2022. No caso, o ministro Herman Benjamin, ao julgar uma Ação Rescisória, teceu o seguinte comentário sobre o artigo da Lei de Migrações que trata da transferência de execução de pena estrangeira: 'se de fato fosse intenção do legislador estabelecer restrição adicional à transferência da execução penal, haveria disposição explícita nesse sentido'.

O caso de Fernando de Almeida Oliveira, condenado pela Justiça portuguesa a 12 anos de prisão por roubo, rapto e violação de burla informática, é outro precedente colocado à mesa na discussão sobre o destino de Robinho. No caso de Oliveira, o Brasil concedeu a transferência da execução de pena estrangeira.