Uma das principais dúvidas é a cobrança do imposto estadual na transferência de mercadorias entre filiais. O principal setor afetado é o varejo, mas o assunto é relevante para qualquer negócio.

Com a reforma tributária, foi criado o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que visa consolidar e simplificar o sistema tributário brasileiro. Com a reforma ficou definido a unificação de dois impostos significativos: o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto sobre Serviços (ISS). A reforma tributária pretende dar uma trégua na chamada guerra fiscal, mas ainda não sabemos qual será o efeito dessa novidade.

Será necessário que as leis complementares que irão regular todo o sistema tributário, a incidência e o fato gerador, seja cumprida a risca e que não sejam inseridas as várias exceções ‘a regra como existe no atual sistema.

O IBS será arrecadado no destino, ou seja, no estado consumidor da mercadoria. Com isso, a atratividade baseada na concessão de benefício pelo estado de origem, deixará de existir.