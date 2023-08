Entenda quem tem direito à pensão por morte

Cátia Vita Foto: Arquivo pessoal

A pensão por morte é um benefício previdenciário concedido mensalmente ao cônjuge ou dependentes do falecido. No momento do falecimento, o falecido (a) poderia estar no gozo da sua aposentadoria, ou não. Mas para ter o direito ao benefício no caso do falecido (a) não ser aposentado (a), precisa estar com qualidade de segurado.

Vale ressaltar que a qualidade de segurado é a condição da pessoa que faz parte do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que gera deveres (contribuir) e direitos (benefícios e serviços). Toda pessoa física que faz pagamentos mensais a título de contribuição para o INSS, tem a qualidade de segurado. Podendo ser prorrogado a qualidade de segurado por até 36 meses se estiver no período de graça.

O período de graça é o tempo que você não está mais trabalhando, ou contribuindo, mas mantém a qualidade de segurado (a). O tempo do período dependerá de algumas situações. Em regra, o segurado vai ter 12 meses de qualidade de segurado após deixar de contribuir para o INSS. Caso tenha 120 contribuições mensais, o contribuinte terá 24 meses e, em outros casos,poderá chegar até 36 meses.

O INSS possui três classes de dependência:

A primeira classe: o cônjuge. O companheiro (referente à união estável), neste caso o (a) companheiro (a), deverá comprovar a convivência duradoura e contínua através de documentos, comprovantes de residência, fotos, testemunhas, contas em conjunto etc. O filho não emancipado, de qualquer condição (menor de 21 anos), ou filho (qualquer idade), que seja inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Ressalta-se, por oportuno, que a necessidade econômica desses dependentes é presumida, ou seja, não é preciso comprovar a dependência deles para o INSS.

Segunda classe: Pais. A classe 2 possui como dependentes os pais do falecido. Importante frisar que neste caso é preciso que os pais comprovem a dependência econômica que tinham com o segurado. Sendo assim, neste caso não é presumido a dependência econômica, os pais deverão comprovar que no momento da morte dependia financeiramente do falecido (a).

Terceira classe: irmãos. Nesta classe, como dependente, somente o irmão não emancipado, de qualquer condição (menor de 21 anos), ou irmão inválido ou com deficiência intelectual, mental ou deficiência grave de qualquer idade.

Importante dizer que se há dependentes na classe 1, quem estiver na classe 2 ou 3 não terá direito ao benefício. Somente terão direitos às classes dois e três no caso de não ter ninguém na classe 1. No caso de ter 2 beneficiários, esses irão dividir o valor do benefício.

O valor da pensão por morte será da seguinte forma: O (a) dependente receberá o valor 50% + 10% por cada dependente, até o limite de 100%.

*Cátia Vita, advogada de Direito Previdenciário