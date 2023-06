Entidades se aliam a Ives Gandra: 'Democracia do extermínio dos que ousam dissentir?'

Ives Gandra Martins. Foto: Vivi Zanata/Estadão

Um grupo de 16 entidades - incluindo nomes de peso na advocacia, como o Instituto dos Advogados de São Paulo - saíram em defesa do professor Ives Gandra da Silva Martins, citado no 'roteiro de golpe' encontrado pela Polícia Federal no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro. O desagravo afirma que Ives Gandra é 'um jurista a ser seguido e não perseguido'.

"Vivemos dias de destruição de reputações, dias em que a discordância intelectual fomenta a vontade da destruição dos divergentes. Concordemos ou não com determinadas opiniões legais, admiramos a sua liberdade de opinar. Que democracia é esta que queremos construir ou proteger? Será a democracia da opinião única e do extermínio dos que ousarem dissentir?", diz o grupo.

Em texto divulgado nesta terça-feira, 20, o grupo qualifica Ives Gandra como um 'democrata com longa vida de dedicação à nação' e diz admirar a 'independência intelectual' do professor.

Um questionário respondido por Ives Gandra, em 2017, sobre a 'garantia dos poderes constitucionais' foi encontrado pela Polícia Federal durante perícia no celular de Mauro Cid - considerado peça chave das investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Junto do arquivo havia um passo a passo para que o ex-chefe do Executivo desse um golpe de Estado, acionando as Forças Armadas para intervenção no Tribunal Superior Eleitoral.

Não é novidade que a base aliada do ex-presidente usa os argumentos do jurista sobre o artigo 142 da Constituição para pregar uma intervenção militar. Ives Granda já rebateu as 'distorções' em outros momentos. Após a PF encontrar sua citação em meio a 'plano golpista' no celular de Mauro Cid, o jurista disse ao Estadão que o documento não 'inspira, influencia, ou instrumentaliza a realização de um golpe de Estado'.