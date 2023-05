Entre USP e Amazônia, os desafios da distância e da racionalidade

Wendell Andrade. Foto: Arquivo pessoal

Nos últimos dias, a USP tornou pública a criação de um Centro de Estudos sobre Amazônia, o que gerou um mal-estar com a comunidade científica que vive e atua na região, já que nenhum profissional ou instituição do Norte fora citado como membro ou colaborador da nova instituição a nascer.

Enquanto amazônida, duas palavras martelam na mente, desde então: distância e racionalidade. A primeira, um desafio de Brasil, é o retrato histórico da falta de diálogo, de articulação, de política pública integrada; a segunda, mais do que uma condição existencial da Ciência, é um requisito nacional para superar o desafio da... distância. Não tem jeito: sem debate racional, brasileiros do Sul e do Norte seguirão distantes. O que não é justo, porque o País é mais do que pobres recortes binários.

Ao ler a notícia, meu lamento foi sentir que a cooperação da mais prestigiosa Universidade do Brasil com instituições amazônicas não soa como primordial. Não há menção a articulações em curso, ou aspas de especialistas "daqui de cima" celebrando a iniciativa e/ou fazendo votos de êxito, nem para ilustrar. A suposta integração fica solta no texto, típica de algo acessório. Todavia, vamos em frente. Se o Centro está para nascer, pode ser este o momento para sensibilizar o time "lá de baixo".

Mas vivemos tempos inflamados. Nas redes sociais, sai o debate, que constrói, e entra o embate, que nos desperdiça tempo. E, em tempos de pobreza, fome e emergência climática dando as caras, tempo é algo que não temos a perder.

A culpa desse Brasil distanciado, que se acostumou a chamar todo mundo que está "da Bahia pra cima" de "paraíbas", não é dos paulistas de agora. Quando incorrem nesta gafe, sem perceber reproduzem visão de pelo menos dois séculos. Afinal, não nasceram hoje as expressões "terras sem homens", "inferno verde", "eldorado", entre outras, em referência à Amazônia. É algo estrutural, enraizado desde o período imperial. São também, assim como brasileiros do Norte e Nordeste, vítimas de uma compreensão distorcida de País. Emprestando do filme "Shrek", a Amazônia sempre foi "Far Far Away" para o restante do Brasil.

Não há "reserva de mercado" para estudar Amazônia. Campo científico não é propriedade de A ou B. Ainda assim, se ciência é via para o desenvolvimento, também não se pode produzir ciência sem debater necessariamente com quem e por quem vai fazer, sentir e viver este desenvolvimento. Se hoje grande parte dos brasileiros já não acha normal debater políticas para mulheres sem mulheres, ou política indigenista sem indígenas, de forma similar por que haveria de ser normal debater Amazônia sem amazônidas?

Continua após a publicidade

Outro dia escrevi acerca de um "território intelectual" sobre Amazônia, hoje ocupado por gente que virou autoridade sobre a região sem a ela pertencer, influenciando países e instituições em todo o planeta. Durante toda a reflexão estive atento à razão, justamente por saber que emocionalismos repelem o bom debate. Quando adjetivações como colonialistas e bairristas acontecem de parte a parte, adeus diálogo.

Nós, amazônidas, não podemos ser injustos e/ou afastar colaborações importantes, dadas as condições sociais, econômicas e infraestruturais que a História nos entregou até aqui, mas igualmente não deixaremos de manifestar o incômodo com a "normalidade" de tratar Amazônia sem viver na e da Amazônia.

Cooperar num contexto de redes beligerantes, fake news, impaciência geral e superficialidades é, sem dúvida, um dos grandes desafios ao desenvolvimento do Brasil. Para isso, precisamos de todos, não podemos prescindir de ninguém, mas há gente faltando na sala...

*Wendell Andrade é mestre em Desenvolvimento Local na Amazônia (UFPA), liderança climática e professor do Centro Universitário do Pará