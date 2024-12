Falta mais do que comando, falta comportamento, postura, tomada de decisão. O ofício do Gaesp (Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial) é insuficiente. Veja o que fizeram com a Corregedoria. O Corregedor precisa pedir autorização para o Comandante-Geral da PM para abrir uma apuração contra um policial. Asfixiaram a Corregedoria. O Corregedor cortou as relações institucionais com a Ouvidoria. Hoje, o fluxo de contato é apenas via processo SEI. Não tem um contato, não tem uma ligação. O telefone do oficial de permanência da Corregedoria, que era aquele oficial que ficava 24 horas por dia na Corregedoria e recebia todas as ocorrências que tivessem gerado algum conflito, morte, violência, qualquer coisa nesse sentido, esse telefone não existe mais. Eles desconstruíram o órgão correcional. E, quando você desconstrói os órgãos correcionais, você está mandando um recado para a tropa de que a impunidade vai prevalecer.

Em algum momento o governo se mostrou aberto a dialogar e a considerar sugestões da Ouvidoria?

O Derrite tentou construir uma relação de que a Ouvidoria era o tapete e ele era quem pisava no tapete. E isso a gente não aceitou, porque a lei que institui a Ouvidoria da Polícia dá autonomia e independência para a Ouvidoria atuar. A gente aceita dialogar. Eu nunca me neguei a dialogar com o Derrite. Enquanto o Derrite for vivo e nós também, nós vamos acreditar que ele é um ser humano passível de fazer autocrítica, entender que errou e que topa conversar. Até o último dia do meu mandato eu estou disposto a dialogar com o Derrite, com o governador, com as forças de segurança. Agora, eu nunca percebi vontade política desse governo para que isso ocorra. O Derrite proibiu os comandantes de batalhões de me convidarem para atividades da polícia, atividades festivas, aniversário de batalhão, formação de turmas. Ninguém me convida para mais nada porque o Derrite não quer que eu vá. É nesse nível.