Érika pede a Alexandre que inclua Nikolas no inquérito das milícias digitais e derrube suas redes

Deputada Erika Hilton (PSOL-SP), uma das primeiras mulheres trans eleitas na Câmara. Foto: Carla Carniel/Reuters

A deputada Erika Hilton (PSOL-SP) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que inclua o deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) no inquérito das milícias digitais e suspenda as redes sociais do parlamentar em razão da disseminação de desinformação sobre a população trans, 'com intuito de estimular o ódio direcionado a esse grupo social'.

O pedido se dá na esteira do episódio em que o deputado usou a tribuna da Câmara dos Deputados, no Dia Internacional da Mulher, para atacar mulheres transgênero. Ele afirmou que as 'mulheres estão perdendo espaço para 'homens que se sentem mulheres'. Também vestiu uma peruca e ironizou: "Hoje me sinto mulher, deputada Nicole."

A bancada do PSOL na Câmara entrou com notícia-crime no Supremo contra o deputado bolsonarista. Além disso, Erika Hilton criou um abaixo-assinado para cassar o mandato do parlamentar, em razão do discurso transfóbico.

Agora, a deputada sustenta ao STF que o bolsonarista 'agiu com intenção de cometer o crime de transfobia' ao proferir o discurso no último dia 8, assim como 'disseminá-lo pelas suas redes sociais com intuito de atrair mais público para seus perfis'.

"Diante das circunstâncias, está evidente que o Deputado Nikolas Ferreira, além de manter atividade criminosa constante de disseminar notícias falsas, transfobia e incitação à transfobia por todas as suas redes sociais, ainda está intencionalmente obtendo vantagem com a prática delituosa, se utilizando de sua prática de transfobia para angariar mais seguidores em suas redes sociais", argumentou.

A parlamentar pede que a eventual suspensão das redes do parlamentar bolsonarista tenha validade até que seja apurada sua responsabilidade 'quanto à prática de transfobia e incitação de apoiadores à violência contra a população de mulheres trans e travestis'.

Continua após a publicidade

Caso o pedido de bloqueio dos perfis de Nikolas Ferreira não seja acatado, Erika Hilton solicita que seja determinada a imediata exclusão de postagens com conteúdo transfóbico, assim como decretado o impedimento da realização de novas publicações que incitem o preconceito contra a população trans.