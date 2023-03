Luis Cosme Pinto. Foto: Arquivo pessoal

Minhas avós, que nunca se entenderam, bateram boca por causa da cor da cortina da sala.

Uma jurava que puxava pro carmim, a outra decretou, com certeza inabalável: é grená.

Lili chamava de rubro, Nonô preferia encarnado.

O volume das vozes subiu, faces se enrubesceram e para evitar o pior, do vermelho e seus sinônimos não mais se falou naquela casa.

Meu vermelho tem data marcada. Aparece no fim do verão, se espalha e domina a paisagem no outono Um vermelho singular, com perfume e sabor.

Não é vermelho urgente, como sangue ou carro de bombeiro.

Nem provocante como batom, cereja, groselha.

Muito menos escandaloso como o a camisa do América carioca ou a ardida malagueta.

Ou ainda o que invade a alma pra nos deixar vermelho de raiva ou de vergonha.

O vermelho que espero contando os dias é suave. Chamo de escarlate por ter um toque alaranjado. O escarlate é o vermelho do caqui. No país tropical de tantas safras coloridas a dessa fruta é presente que cruzou oceanos. Veio com os japoneses há mais de século.

O caqui brasileiro começou paulista pelos campos de Mogi das Cruzes, depois frutificou em planícies mineiras e hoje tem muitos sotaques. Nesses dias de árvores carregadas, o caqui vende mais do que mate gelado na praia de Ipanema.

Já fiz as contas: a caixa com seis, custa três reais no fim da feira. Cinquenta centavos cada.

E não é o preço, é o sabor que conta. Lave com água corrente um caqui rama forte, aquele de casca fina e núcleo macio. Abra em dois e aprecie sem moderação. Pra mim, a melhor de todas as frutas.

Dócil, doce, levemente gelatinoso. São esses pedaços, ou flocos, os mais suculentos, de caldo denso. Preciso de pelo menos dois para começar uma manhã de outono. Costumo comer as cascas e lamber os dedos.

Tão gostoso quanto sentir o miolo fresco de um autêntico rama forte é ouvir as sábias explicações de Takanoli Tokunaga, estudioso, professor e agricultor há décadas.

O homem capaz de conversar com a terra, as plantas e o vento, brinca comigo quando pergunto sua idade.

- Tenho 28 ao contrário.

- E eu 16.

O jovial Tokunaga se diverte e conta que o caquizeiro passa o ano triste, sem folhas, moribundo. É disfarce. Quando a energia guardada na hibernação aflora, garante boa colheita com a ajuda de chuva forte e do calor do verão. Caquizeiro frondoso pode produzir 40 quilos de fruta e fazer aniversário de 70 anos.

Tokunaga me revela um segredo. O tanino impregna o caqui com aquela sensação de sica. Tão amarga e grudenta que ninguém consegue comer. É defesa da fruta contra as pragas. Porém, quando o amargor permanece, a solução é um banho de pinga. Em contato com a cachaça por até dois dias, o caqui perde a marra e fica deliciosamente doce.

Diante de um reluzente escarlate, me pergunto: pinga também tira marra de gente?

Cachaça é capaz de benefícios incríveis. A depender da quantidade, abre o apetite, ajuda o bom humor e chama o sono. É o que dizem. E com marrentos e ranzinzas, será que resolve?

Pergunta difícil até mesmo para o professor Tokunaga.

*Luis Cosme Pinto é autor do livro de crônicas Birinaites, Catiripapos e Borogodó