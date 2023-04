Escolas sob ataque: o momento pede calma e planejamento eficaz

Viviane Alves e Luciana Grumbach. Foto: Arquivo pessoal

No dia 27 de março de 2023, um aluno de 13 anos promoveu um ataque numa escola de São Paulo, causando a morte de uma professora de 71 anos e ferimentos em outras quatro pessoas. Nove dias depois, em 5 de abril, um homem invadiu uma escola em Blumenau e matou quatro crianças entre 4 e 7 anos de idade.

Esses acontecimentos causaram pânico na população, afetando especialmente crianças e adolescentes e suas famílias. A partir de então começaram a circular mensagens pelas redes sociais intensificando o clima de medo entre os alunos de escolas públicas e privadas. Inúmeras notícias falsas, referentes a fatos ocorridos no passado e noticiados como recém-ocorridos, passaram a inundar grupos de escolas. A ameaça de um suposto ataque que poderá ocorrer na próxima semana tem deixado pais, alunos e professores aterrorizados.

Em resposta a essas ameaças, gestores públicos têm anunciado a criação de grupos de trabalho para avaliarem a adoção de medidas de segurança, como construção ou ampliação de muros, colocação de cercas elétricas e o reforço do policiamento ostensivo na porta das escolas. Sem querermos minimizar a gravidade dos fatos ocorridos recentemente no Brasil e tampouco a importância da criação de grupos de estudo sobre o tema, devemos alertar que determinadas ações imediatistas podem piorar o clima de medo e insegurança já instalado.

Imaginem crianças, adolescentes e professores chegando à escola, agora rodeada de medidas de segurança, como policiais ou seguranças na porta. Tal cenário gerará na comunidade escolar a ativação do sistema límbico, área do cérebro responsável por lidar com ameaças. O corpo todo entrará em estado de alerta, ativando o sistema de estresse dos alunos e professores, fazendo com que tudo possa se tornar uma ameaça, como usar um compasso ou o barulho de um apontador caindo no chão.

Igualmente, fechar a escola nos dias em que supostos ataques anunciados de forma descontrolada nas redes sociais, sem nenhuma confirmação pelos órgãos de segurança, fortalecerá a sensação de medo e ameaça. É importante lembrar que crianças e adolescentes ainda estão com o cérebro em formação e, portanto, a capacidade de discernimento e pensamento crítico, ainda está em construção.

É fundamental que gestores públicos e escolares adotem medidas de segurança física, mas mantenham a escola aberta e acolham os medos e inseguranças dos alunos, promovam a educação digital, ajudando-os a distinguir o falso do verdadeiro e os orientem a não passar adiante mensagens sem checar antes a veracidade delas. O aprendizado efetivo não ocorre num ambiente de estresse e de ameaça. Os fatos ocorridos recentemente, apesar de assustadores e gravíssimos, foram isolados. A sua divulgação em massa, através do compartilhamento nas redes sociais, precisa ser evitada para não gerar o efeito dominó de pânico em todos. É preciso jogar água na fogueira e não lenha.

*Luciana Grumbach e Viviane Alves são promotoras de Justiça do MPRJ