Opinião | Esperança Garcia e a primeira petição

Hoje, as advogadas criminalistas honram esse legado todos os dias. Elas enfrentam o peso dos casos mais complexos, sustentam a defesa com técnica e ética, e contribuem para a construção de uma advocacia mais humana e plural.

No âmbito da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim), as mulheres não são coadjuvantes — são protagonistas, ocupando cargos de liderança e impulsionando ações que fortalecem as prerrogativas da advocacia feminina. E em ações concretas de valorização e reconhecimento, a Abracrim formatou a sua diretoria nacional com paridade de gênero, sendo formada por seis homens e seis mulheres e, ainda, ampliou as representações femininas nas presidências estaduais e nas comissões temáticas nacionais, reflexo do real e efetivo valor da mulher no mundo jurídico e em todos os campos da sociedade.

Valorizar essa presença e ampliar as oportunidades para as mulheres na sociedade é uma responsabilidade coletiva. Mais do que homenagens, é essencial implementar políticas que garantam respeito, segurança e igualdade no exercício da advocacia, para que nenhuma profissional precise escolher entre ser mulher e ser advogada.

Conquistas por elas foram conquistadas e outras ainda serão … a luta continua e é uma luta de todas e de todos e nessa caminhada de lutas as advogadas criminalistas seguirão escrevendo a história da advocacia com coragem, resistência e um compromisso inabalável com a justiça.