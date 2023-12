Está nascendo um 2024 repleto de 'páginas em branco'

Metas são estabelecidas, planos são feitos... E não são poucas as pessoas que sonham em escrever e publicar um livro.

Há quem deseje compartilhar suas próprias histórias com o mundo, há quem (re)invente a realidade por meio da ficção. Na era digital, tem gente até querendo virar escritor para conquistar a tão sonhada autoridade sobre um determinado assunto nas redes sociais. Poemas estão prontos para serem desengavetados, papeis estão repletos de palavras que não ousam existir em voz alta...

Lella Malta Foto: Arquivo pessoal

Fato é: poucas coisas são tão legais quanto ter uma obra impressa nas mãos levando a assinatura do seu nome — ou do pseudônimo que você escolheu para chamar de seu.

Como conseguir? Vamos lá:

1. Não espere a inspiração chegar!

Uma frase atribuída a Pablo Picasso resume bem a questão: “Que a inspiração chegue não depende de mim. A única coisa que posso fazer é garantir que ela me pegue trabalhando”. Escrita também é hábito, organização e disciplina, assim, vale ressaltar que livro nenhum se escreve sozinho. Planejar o seu projeto literário - pesquisando, entendendo a espinha dorsal do texto e fazendo uso de escaletas, por mais simples que sejam —, é requisito para o bom andamento do trabalho. Além disso, você deverá incluir a escrita na sua rotina. Escrever sempre, nem que seja um pouquinho, já é avanço. A ideia é não perder contato com o seu texto jamais.

2. Registre as boas ideias!

Quem nunca pensou em um enredo digno de novela durante o banho, quem nunca escreveu uma frase — ainda que somente na cabeça — que ficaria perfeita e uma despojada camiseta? Ideias sensacionais vêm e vão. Dominam nossas mentes e daqui a pouco... puft! Somem em um piscar de olhos. Registrar tudo o que for possível, seja em cadernos ou no aplicativo de notas no celular, garante que você jamais perderá algo importante.

3. A autopublicação é uma possibilidade.

Depender de uma editora tradicional para se tornar um escritor é coisa do passado, afinal, hoje em dia a autopublicação é um caminho excelente — e super acessível — para quem está começando a carreira. As vantagens? A política de liberdade editorial, os ganhos financeiros (que não serão divididos com ninguém) e acesso completo ao processo de publicação — da capa ao formato de diagramação.

4. Não existe bom escritor que não seja um leitor voraz.

Ler ainda é o melhor exercício para quem deseja escrever e publicar um manuscrito. Desbrave os gêneros literários, conheça novos autores, enriqueça o seu vocabulário.

5. Somos uma rede!

Nunca pare de aprender, nunca pare de desejar encontrar o outro. Faça cursos, participe de oficinas, esteja em um bate-papo com a sua autora favorita. O engajamento em grupos literários também é mais do que recomendado. A escrita pode até parecer um processo solitário, mas está conectada com uma rede forte e solidária.

*Lella Malta, cientista social, escritora, preparadora literária, educadora e terapeuta de escrita expressiva. Focada na saúde mental das mulheres, se dedica ao estudo da psicanálise e da psicologia positiva. Autora de Qual é o nome da vez?, Você tem fama de quê? e Prazer, Paniquenta: Desventuras Tragicômicas de Uma Ansiosa