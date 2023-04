Estudante de agronomia quebra nariz de jovem de 18 anos durante 'trote' em festa de rodeio; assista

No vídeo, é possível ouvir Rubens dizendo 'vou te bater' enquanto aponta para Enzo ( Foto: Reprodução)

O calouro de Agronomia Rubens Prudente Correa Neto viralizou nas redes sociais agredindo com cabeçadas, chutes e socos o jovem Enzo Ribeiro Lobo durante um rodeio em Ribeirão Preto, cidade do interior de São Paulo, a 315 quilômetros da capital. A vítima teve o nariz quebrado. O episódio aconteceu no último sábado, 22, e está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

Enzo tem 18 anos e mora em Santa Cruz das Palmeiras, cidade a pouco mais de 100 quilômetros de Ribeirão. Ele estava com amigos no Ribeirão Rodeo Music, um festival que acontece até o próximo domingo.

De acordo com o advogado Alan Minutentag, que acompanha Enzo, o rapaz foi abordado por Rubens e agredido gratuitamente. Ele perdeu os sentidos e foi encontrado por amigos no amanhecer do dia, ainda bastante desorientado.

No vídeo, é possível ouvir Rubens falando 'eu vou te bater', enquanto aponta para Enzo. Os dois não se conheciam.

Minutentag suspeita que as agressões teriam sido motivadas em um desafio de 'trote universitário'. Rubens é aluno do Centro Universitário Moura Lacerda.

"Era uma 'brincadeira' na qual eles identificavam alguém e batiam na pessoa. Houve uma outra possível vítima na quinta-feira, que procurou a família do Enzo, mas não quer ser identificada. Ela reconheceu Rubens nas imagens", afirma o assistente de acusação.

A vítima passou por exame no Instituto Médico-Legal, que constatou as escoriações em todo o corpo e a fratura do nariz.

Rubens depôs nesta quarta, 27, na Polícia Civil de Ribeirão Preto, que o indiciou por lesão corporal. Enzo seria ouvido nesta sexta, 28, mas seu depoimento foi adiado para a próxima terça-feira, 2 de maio. O inquérito é sigiloso.

COM A PALAVRA, A DEFESA DE RUBENS PRUDENTE CORREA NETO

A reportagem entrou em contato com a advogada Cláudia Seixas, responsável pela defesa de Rubens Prudente Correa Neto. Ao Estadão, ela afirmou que, por ora, não comentará o caso.

O Estadão procurou o Centro Universitário Moura Lacerda, por meio da sua Ouvidoria, e o festival Ribeirão Rodeo Music, através do formulário de contato no site. Não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação. (isabella.panho@estadão.com)