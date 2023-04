Estupro real praticado via digital e a proteção jurídica no ambiente virtual

Fernanda Menezes, Gustavo Polido, Roberto Guimarães e Wilson Alvares. Fotos: Arquivo pessoal

Dia a dia, já há alguns anos, o acesso à internet e as plataformas de comunicação, redes sociais, jogos e entretenimento on-line aumenta. Cenário que não tende a estagnar, pluralidade de tecnologias e interação social por meios virtuais representam fatia de um mundo virtual em constante evolução e crescimento. Contudo, tal revolução tecnológica não trouxe apenas benefícios, gerando consequentemente um ambiente virtual que pode facilitar o cometimento de crimes, fraudes, e condutas que prejudiquem os que usam a interação on-line e até mesmo que não as usa. Todos os dias pessoas tentam praticar delitos de diversas naturezas através de plataformas digitais, ou delitos que antes eram cometidos apenas com a presença das pessoas, mas que agora podem ser cometidos a distância, com a utilização dos sistemas "on-line". De igual forma, na mesma velocidade a polícia investigativa vem aprimorando suas tecnologias e métodos de investigação, elevando dia a dia a identificação e punição de pessoas que cometem delitos em plataforma virtual. No mesmo cenário o judiciário caminha de acordo com a evolução social, buscando o aprimoramento da legislação e da aplicação da Lei em casos em que há crimes cometidos nas plataformas virtuais na forma "on-line" ou "off-line".

Em relação aos crimes de natureza sexual cometidos em ambiente virtual, em tempos recentes, importante debate jurídico ganha força: é possível a punição pelo cometimento do crime de estupro praticado pelo ambiente virtual? O caso em debate é de uma criança, à época (2015), com 10 anos de idade, moradora de São Paulo, utilizou de um site focado em conversas on-line e conheceu um homem de 27 anos, o qual morava em Porto Alegre e, segundo as investigações, seria um predador sexual. Após diversas conversas, inclusive, por outras plataformas digitais, o sujeito requereu, por diversas vezes, via webcam, que a criança performasse condutas de cunho sexual, o que, posteriormente, foi descoberto pelo genitor do infante, o qual relatou às autoridades competentes, as quais comunicaram o Ministério Público do Rio Grande do Sul.

As investigações, embora em cenário inovador o que poderia torná-las dificultosas, restaram positivas após largo empenho e dedicação das autoridades de investigação, as quais identificaram as provas necessárias que permitissem o início de um processo criminal pelo Ministério Público Estadual. Ao analisar os elementos de investigação, dentre as quais diversas fotos com conteúdo de pornografia infantil, o Ministério Público denunciou o indivíduo como incurso no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), o que foi acatado pelo juiz de primeiro grau, condenando o sujeito. Mesmo após recorrer, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a condenação, apenas reduzindo a pena, a qual definida em 12 anos e 9 meses de reclusão, sendo considerada a primeira condenação, no Brasil, por estupro virtual. Entretanto, a defesa do réu recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, tendo o preclaro ministro Reynaldo Soares da Fonseca, da 5ª Turma, acatado o pedido defensivo, modificando o enquadramento típico do artigo 217-A do Código Penal para o art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual traz a seguinte redação: "Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso", tendo este crime uma pena de reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.

O objetivo aqui não é questionar a reforma da decisão ou traçar opinião acerca do caso concreto. Este é apenas um dentre os milhares que certamente acontecem todos os dias, cujas vítimas podem ser qualquer um de nós, adultos, adolescentes e/ou crianças.

Neste ponto, considerando a relevância do tema, a reflexão é técnica jurídica, com reflexos diretos no que diz respeito à responsabilidade social, sendo absolutamente importante nos atermos e discernirmos as condutas que o agente criminoso fora enquadrado:

A condenação inicial foi pelo cometimento de Estupro praticado por meio virtual, delito previsto no artigo 213 do Código Penal. Este delito pressupõe as seguintes características: a) o constrangimento; b) violência ou grave ameaça; c) pode ser dirigido a qualquer pessoa; d) mediante conjunção carnal; ou e) fazer com que a vítima pratique ou permita que com ela se pratique outro ato libidinoso (mesmo que não seja a conjunção carnal). Nota-se que o artigo de lei exige que haja o constrangimento da vítima (chamado de ação nuclear do tipo penal), e constranger, por sua vez, diz respeito aos casos em que o agressor ou agente do crime obrigue, compele ou force alguém a algo contra a própria vontade. Significa dizer que, para ser crime de estupro (artigo 213 do Código Penal), é necessário o constrangimento da vítima.

Por sua vez, a condenação do Superior Tribunal de Justiça ocorreu nos termos do artigo 217-A, "caput", do Código Penal, Estupro de Vulnerável. Neste tipo penal, inclusive, demonstra-se incabível a capacidade de externar o consentimento válido, o que caracteriza a presunção de vulnerabilidade necessária para enquadramento dos fatos, da conduta a este tipo penal (artigo de lei penal). Ademais, é perceptível que, no crime de estupro de vulnerável, delito previsto no art. 217-A do Código Penal, não há exigência de ser comprovado que a vítima foi "constrangida". Isto porque, em tal hipótese, a violência é presumida à conduta de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso quando a vítima for pessoa vulnerável.

Neste panorama, surgem duas correntes para tratar sobre o tema. A primeira corrente se dá no sentido da necessidade de normatização, ou seja, entende necessária a criação de uma Lei que inclua um tipo penal específico, criando um novo tipo penal (artigo de lei penal), por entender que, hoje, não é possível o enquadramento típico do estupro virtual nos artigos 213 e 217-A, ambos do CP, pois caso não haja lei que defina a conduta específica como crime, haverá uma analogia "in malan partem", sendo esta vedada em nosso ordenamento jurídico-penal, ferindo outros princípios necessários para punibilidade de condutas desta natureza praticadas por meios virtuais. Corroborando com esta percepção, já existem projetos de lei tramitando no Congresso Nacional sobre esta temática, a exemplo do projeto de autoria do deputado Lucas Redecker (PSDB-RS), que, dentre outras proposições, tipifica o delito de estupro virtual de vulnerável. Em contrapartida, outra corrente entende que, por conta da evolução legislativa e de diversas decisões dos tribunais de vários Estados brasileiros, desde 2009, tanto o estupro quanto o estupro de vulnerável podem ser cometidos em ambiente virtual, não necessitando da criação de um novo tipo penal, porquanto já tipificados, como dito, sendo esta apenas uma das formas destas práticas delitivas.

Por outro lado, há de se analisar se a criminalização, por si, resolve a problemática.

Pensamos que não. É que de nada adianta o Estado apresentar como solução apenas a criminalização de condutas através da atuação legislativa, o custoso e dificultoso constante aprimoramento das técnicas e tecnologias investigativas e o endurecimento das penas, se não houver a efetiva regulamentação legal das plataformas virtuais que vão além da própria internet, pois assim teríamos um verdadeiro "mundo com leis" habitado por um "submundo ainda com regulamentação incipiente", as plataformas virtuais.

Em um mundo pós-pandemia, no qual as comunicações e interações sociais por meio virtual passaram por grande modificação, é absolutamente necessário que haja a evolução da regulamentação destas plataformas virtuais, impedindo não apenas delitos de natureza sexual contra crianças, mas diminuindo, em larga escala, delitos de todas as naturezas que passaram a ser cometidos através do ambiente digital contra todas pessoas e de todas as faixas etárias. Isto significa dizer que a evolução de normas e leis para o mundo virtual/digital deve acompanhar a evolução social.

Diversos debates além do tema ora trazido serão iniciados, em diversas áreas da sociedade, do sistema legislativo e judiciário, acerca de variados temas que guardam relação com os ambientes virtuais, frisando a importância de efetiva regulamentação, seguindo a lógica regulatória do marco Civil da Internet, que foi fundamental para a regulamentação de diversas áreas e temas que impactam a sociedade diariamente.

Assim, sem qualquer pretensão de esgotar o tema, ainda que incipiente, é impossível negligenciar os crimes cometidos no âmbito digital, sobretudo, os que podem envolver a dignidade sexual, devendo ocorrer uma efetiva proteção às vítimas e uma justa persecução penal contra os autores destes tipos de delitos, respeitado o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, fundamentos presentes, necessários e irrenunciáveis em um Estado Democrático do Direito, para a defesa de todos.

*Fernanda Menezes, analista jurídica do MPSE e professora

*Gustavo Polido, advogado e professor

*Roberto Guimarães, advogado e professor

*Wilson Alvares, advogado e professor